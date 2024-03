Véget ért a két napos európai uniós csúcstalálkozó – összefoglaló + videó

Megosztás itt:

A fajsúlyosabb kérdések megvitatása csütörtökön került sor az egyik ilyen az ukrajnai háború, illetve hogy az európai unió szeretné fokozni a fegyverszállítást. Ebben a legtöbb tagállam egyetértett. a kérdés inkább az volt, hogy lehet finanszírozni ezt, ebben nem jutottak dűlőre. a magyar álláspont itt eltér a többi tagállamtól, továbbra is azt mondja Budapest, hogy nem a háborúra és semmilyen fegyverszállításban nem vesz részt Magyarország. A másik kérdésben is, hogy megkezdik a tárgyalásokat Bosznia kapcsán. Ez egyértelmű siker, hiszen Budapest már régóta sürgeti a nyugat-balkáni bővítést. itt kisebbségben maradtak azok atagállamok, akik szerették volna ezt a lépést összekötni az Ukrán csatlakozási tárgyalásokkal kapcsolatban. ez most nem volt napirenden. A harmadik az agrárium kérdése, ez már átnyúlt a mai napra. Csütörtökön Orbán Viktor facebook posztban jelezte, hogy az ukrán gabona kérdés nagyon fontos, viszont ebben nem történ előrelépés Oroszország illetve Fehéroroszország kapcsán jelentett be az Európai Tanács vámot, ami péntektől él.