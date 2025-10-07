Véget ért a drámai kutatás Jáva szigetén, rengeteg gyermek vesztette életét

Megosztás itt:

Az összedőlt iskola romjai alól összesen 104 diákot sikerült élve evakuálni, 67 áldozatnak azonban csak a holttestét tudták kimenteni - mondta el kedden Yudhi Bramantyo, az országos kutató- és mentőszolgálat (Basarnas) műveleti igazgatója.

"A kilencedik napon befejeztük az áldozatok keresési és mentési műveleteit" - számolt be róla Mohammad Syafii, a mentőszolgálat igazgatója egy sajtótájékoztatón. Hozzátette, hogy végeztek a romok eltakarításával.

A katasztrófavédelmi hivatal közleményében azt írta, hogy 61 holttestet húztak ki az épület romjai alól, de nem csak ép testeket találtak, és ezeket a maradványokat még azonosítani kell.

A rendőrség közlése szerint az áldozatok közül eddig 17 holttestet tudtak azonosítani.

A Kelet-Jáva tartományban fekvő Sidoarjo város iszlám bentlakásos iskolájának épülete a múlt héten hétfőn omlott össze, a katasztrófavédelem szerint azért, mert engedély nélkül akarták két újabb emelettel bővíteni, amelynek súlyát a falak nem bírták el.

Az épületben éppen imádkoztak a 12-19 éves fiúk, mikor rájuk szakadtak a fölső szintek. A lányok az iskola egy másik szárnyában voltak, ahonnan ki tudtak menekülni.

A szülők pénteken engedélyt adtak arra, hogy a mentés során munkagépeket is bevessenek, miután a mentők nem tapasztaltak életjeleket a romok alól.

Hivatalos adatok szerint Indonézia-szerte mintegy 42 ezer vallási iskola található, Dody Hanggodo közmunkaügyi miniszter szerint azonban alig 50 rendelkezik építési engedéllyel.

Fotó: Az indonéz Országos Kereső- és Mentőhatóság (BASARNAS) felvételén áldozat holttestét emelik ki a romok közül egy összedőlt bentlakásos iskolánál a Kelet-Jáva tartománybeli Sidoarjóban 2025. október 6-án. MTI/EPA/BASARNAS