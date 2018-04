Véget ért a Castro-család uralma Kubában

A név változik, de a politika halad tovább az eddigi nyomvonalon. Bár Raúl Castro visszavonulásával a testvére által alapított politikai dinasztia a háttérbe szorul, az utód, Miguel Diaz-Canel több mint harminc éve tagja a komunista pártnak, így ő is a politikai folytonosságot képviseli. Annak ellenére, hogy ő lesz az első forradalom után születetet kubai elnök.

– Szerintem ez nagyszerű, remélem az emberek elfogadják és javulni fog az ország helyzete – fogalmazott egy kubai.

A változás ellen szól az is, hogy Raúl Castro nem tűnik el teljesen, 2021-ig ő marad a kommunista párt főtitkára, és a legfőbb döntéshozó szervben, az államtanácsban is ülnek emberei, így továbbra is befolyásos szereplője marad kubai politikának, .

– Az igazat megvallva az én életem nem fog megváltozni ettől, de ha javulni fog a helyzet, akkor jó – mondta egy másik kubai.

Az új elnök előtt álló legsürgetőbb feladat a stagnáló gazdaság élénkítése lenne, de ezt megnehezíti a több mint fél évszázada érvényben lévő amerikai kereskedelmi embargó, valamint az, hogy a termelés nagy része továbbra is állami kézben van.