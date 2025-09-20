Keresés

Külföld

Véget ér a baloldali menekülés? Döntő szavazás Salis ügyében, a patrióták egyhangúan a mentelmi jog megvonása mellett

2025. szeptember 20., szombat 06:30 | Magyar Nemzet

A rettegés és a politikai nyomás játéka zajlik az Európai Parlamentben. Jövő héten dönthetnek Ilaria Salis, a súlyos bűncselekményekkel vádolt baloldali aktivista mentelmi jogáról, de ahelyett, hogy szembenézne a tetteivel, Salis kétségbeesetten kampányol az interneten.

  • Véget ér a baloldali menekülés? Döntő szavazás Salis ügyében, a patrióták egyhangúan a mentelmi jog megvonása mellett

 A patrióták számára azonban egy dolog biztos, a bűnösnek felelnie kell, és a politikai pozíció nem ad felmentést az igazságszolgáltatás alól. A magyar és olasz patrióták egy emberként állnak ki az igazság és a rend mellett, miközben Salis a szabadságát félti, amit a bűncselekmények után kapott.

Ilaria Salis tavaly februárban elkövetett brutális utcai támadásban vett részt Budapesten, a bűnügyben a magyar hatóságok a törvény teljes szigorával jártak el. Salis egy szélsőbaloldali csoport tagjaként ártatlan járókelőket támadott meg, ami a nemzetközi jogban is súlyos bűncselekménynek számít. Az EP-képviselői mandátumot a baloldali aktivizmusnak köszönhetően szerezte meg, ami ideiglenes mentességet biztosított számára a felelősségre vonás alól. Azonban az igazi próbatétel most jön, az Európai Parlament Jogi Bizottsága jövő héten újra összeül, hogy végre pontot tegyen az ügy végére.

A Liga és a többi patrióta képviselő egyértelműen a mentelmi jog felfüggesztése mellett voksol. Számukra ez nem politikai csata, hanem a jogállamiság és az igazságosság alapvető elveinek védelme. Az a tény, hogy Salis a közösségi médián keresztül gyűjt támogatást az "Orbán-rezsim" ellen, jól mutatja, mennyire retteg attól, hogy újra börtönbe kerüljön. Ez a kampány nem más, mint egy utolsó, kétségbeesett kísérlet arra, hogy elkerülje a büntetést, miközben saját magát áldozatként mutatja be.

A jövő heti döntés nem csak Salis sorsáról szól, hanem arról is, hogy a brüsszeli elit a saját politikai érdekeit a jogállamiság elé helyezi-e. A patrióták harca egyértelmű: a bűnözőknek felelniük kell a tetteikért, és a politika nem írhatja felül az igazságszolgáltatást. A nemzeti erők egységesen állnak ki amellett, hogy a terrornak, a gyűlöletnek és az erőszaknak nincs helye a társadalomban.

Forrás: Magyar Nemzet

Fotó: MTI

