2025. 10. 06. Hétfő
Külföld

VÉGE! Macron megbukott? Bardella: Készen állunk Franciaországra

2025. október 06., hétfő 13:30 | Origo.hu

Drámai fordulat történt a francia politikában: Sébastien Lecornu miniszterelnök és teljes kabinetje benyújtotta lemondását mindössze tizenkét órával a kinevezés után. Emmanuel Macron elnök azonnal elfogadta a döntést. A politikai bénultság után Jordan Bardella, a Nemzeti Tömörülés elnöke azonnali választásokat sürget, mondván: készek átvenni az ország vezetését.

  • VÉGE! Macron megbukott? Bardella: Készen állunk Franciaországra

Történelmi "siker": A legrövidebb életű francia kormány

 Sokkoló, de egyben örömteli fordulatot hozott a hétfő este Párizsban: Sébastien Lecornu francia miniszterelnök és teljes kabinetje benyújtotta lemondását, mindössze tizenkét órával a hivatalos kinevezés után. Emmanuel Macron elnök kénytelen volt azonnal elfogadni a döntést, ami megmutatja, milyen mély válságban van az elnöki kormányzat. Lecornu kinevezése eredetileg a stabilitást célozta volna, de a "rekordgyors bukás" azt bizonyítja, hogy a brüsszelita, globalista irányvonal teljesen elszigetelődött a francia néptől.

A Macron-kormányzat e bukása alapvetően különbözik a korábbi, tervezett kormányátalakításoktól. Ez egy valódi, kényszerű összeomlás, amely nyilvánvalóvá teszi, hogy az elnöknek nem sikerült stabil parlamenti többséget és támogatottságot szereznie a nemzeti érdekek ellenében folytatott politikájához.

 Jordan Bardella ultimátuma: Készüljön fel a választásokra, Macron!

 A politikai zűrzavarra azonnal reagált a jobboldali reményt testesítő Jordan Bardella, a Nemzeti Tömörülés elnöke. Bardella felszólította Macront, hogy ne halogassa tovább a nyilvánvalót, és azonnal oszlassa fel a Nemzetgyűlést, kiírva ezzel új választásokat.

„A Nemzeti Tömörülés készen áll arra, hogy vállalja a felelősséget” – jelentette ki Bardella, aki szerint Franciaország jelenlegi politikai bénultsága csak egy erős, patrióta kormány megalakulásával oldható fel. A jobboldal egyértelműen úgy látja, hogy Lecornu lemondása remek lehetőséget kínál arra, hogy véget vessenek a nemzeti érdekeket figyelmen kívül hagyó, Macron-féle politikának, és egy erősebb, nemzeti elkötelezettségű irányt szabjanak az országnak.

Miért éppen most? A 2027-es választás és a teljes összeomlás

 Elemzők szerint Lecornu lemondása nem csupán egy rövid politikai incidens, hanem a Macron-kormány legnagyobb válsága a 2027-es elnökválasztás közeledtével. Ez az esemény megmutatja, hogy az elnök politikája nem működik, és gyengül a támogatottsága.

A külföldi sajtóvisszhang is rávilágít a francia kormányzat instabilitására, ami aláássa Franciaország megítélését a világban. A kérdés most már nem az, hogy Lecornu miért mondott le, hanem az, ki vezetheti tovább az országot a politikai bénultság közepette – és vajon a kialakult helyzet végül megnyitja-e az utat egy valóban nemzeti, patrióta fordulat előtt.

Forrás: ORIGO.HU

FOTÓ: LUDOVIC MARIN / AFP

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

