2017. november 24.,
péntek, Emma napja

Vége lehet az Iszlám Állam uralmának

Hír TV

2017. november 24., péntek 07:58

Orosz bombázók támadták az Iszlám Állam utolsó szíriai állásait az egyik keleti tartományban. Moszkva decemberben megkezdi a légierő hazatelepítését Szíriából, mert hamarosan teljesen felszámolhatják a terrorszervezet uralmát a közel-keleti országban.

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