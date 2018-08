Vége az alkudozásnak: Trump véghezvitte egyik ígéretét

Egy évi alkudozás után megegyezett Mexikóval az Egyesült Államok egy új szabadkereskedelmi egyezményről. Az új feltételek az amerikai autóiparnak kedveznek. A két ország most Kanadára vár, hogy megszülethessen az új észak-amerikai paktum.

Donald Trump az elnökválasztási kampányban katasztrofálisnak nevezte az Észak-Amerikai Szabadkereskedelmi Egyezményt, és azt ígérte: kormánya újratárgyalja a NAFTA-t, vagy ha ez nem sikerül, kilép belőle. Az Egyesült Államok immár egy éve alkudozik a paktum két másik résztvevőjével, Mexikóval és Kanadával. A déli szomszéddal most egyezségre jutottak.

„Ez nagyon különleges a gyártóinknak és a gazdáinknak, mindkét országban, minden dolgozó embernek. Ez egy nagyon jó alku, és sokkal-sokkal igazságosabb, mint az eddigi. Nagyon-nagyon izgatottak vagyunk” – jelentette be Donald Trump.

Trump szerint az 1994-ben kötött egyezmény miatt szűnik meg egyre több munkahely az amerikai gyárakban, különösen az autóiparban. Az új paktum ezért úgy rendelkezik, hogy az eddigi 62,5 helyett már 75 százalékban Észak-Amerikában kell gyártani egy autót ahhoz, hogy vámmentesen juthasson be az USA-ba. Az amerikai autóipari munkásokat védi az a kitétel is, hogy a járműveket olyan helyen kell gyártani, ahol a dolgozók órabére legalább 16 dollár – hogy az autógyártó cégek ne telepítsék az üzemeiket az olcsóbb munkaerőt kínáló Mexikóba.

A mexikói elnök reméli, hogy hamarosan Kanada is csatlakozik hozzájuk. „Reménykedjünk, hogy hamarosan ugyanez megtörténik Kanada és az Egyesült Államok között is, ami lehetővé tenné, hogy a következő napokban formálisan is véglegesítsük a szabadkereskedelmi egyezményt Mexikó, Kanada és az Egyesült Államok között” – mondta Enrique Pena Nieto.

Az új szabadkereskedelmi egyezményt az Egyesült Államok még december előtt tető alá hozná, ekkor lép ugyanis hivatalba az új mexikói államfő, aki jóval keményebb tárgyalópartner lenne Donald Trump számára.