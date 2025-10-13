Vége a rémálomnak – szabad az utolsó magyar túsz is

Megosztás itt:

A külgazdasági és külügyminiszter szerinnt, nagy köszönet illeti Donald Trump elnököt, aki az öt évvel ezelőtti Ábrahám-megállapodások után újra olyan megegyezést hozott tető alá, amely a békés, biztonságos, terrorizmustól mentes élet reményét kínálja a közel-keleti népek számára.

Köszönjük katari és egyiptomi barátaink fáradhatatlan közvetítői munkáját is!

– tette hozzá.

Fotó: Donald Trump amerikai elnöknek köszönetet mondó plakátok az Izrael és a Hamász palesztin iszlamista szervezet között létrejött túszalkut ünneplő nagygyűlésen a tel-avivi Túszok terén a Hamász izraeli túszainak várható szabadon bocsátása előtt. MTI/AP/Francisco Seco