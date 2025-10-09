Keresés

2025. 10. 09. Csütörtök
Külföld

Vége a politikai terrornak: Magyarország után az USA is lecsap az Antifára

2025. október 09., csütörtök 06:17 | Hír TV
FBI terrorizmus kormányrendelet Antifa terrorszervezet USA Magyarország Pam Bondi Donald Trump

Megjelent a Magyar Közlönyben a rendelet, ami terrorszervezetté nyilvánítja az Antifát, miközben Washingtonban a hálózat teljes megszüntetését tűzték ki célul. A két kormány fellépése jelzi a politikai erőszakkal szembeni zéró toleranciát.

  • Vége a politikai terrornak: Magyarország után az USA is lecsap az Antifára

Washington a teljes felszámolást tűzte ki célul: "Nem aktivizmus, hanem terrorizmus"

 A Fehér Házban Donald Trump vezetésével tartott kerekasztal-beszélgetésen Pam Bondi igazságügyi miniszter egyértelművé tette, hogy az amerikai kormányzat az Antifa szélsőbaloldali hálózat teljes megszüntetését tekinti célnak. A miniszter emlékeztetett az elnök korábbi döntésére, amely az Antifát belföldi terrorszervezetnek minősítette, és hangsúlyozta, hogy a csoport tevékenysége "nem aktivizmus, hanem terrorizmus".

A kemény fellépést az erőszakos cselekmények drámai megszaporodása indokolja. Az adminisztráció hivatalba lépése óta ezer százalékkal nőttek a bevándorlási hatóság ügynökei elleni támadások, különösen az olyan városokban, mint Chicago és Portland, amelyek a radikális baloldali csoportok fellegvárainak számítanak. Donald Trump elnök szerint a hatóságok kiemelten vizsgálják a hálózat finanszírozási hátterét is. "Ezek fizetett anarchisták" – jelentette ki, utalva arra, hogy a tüntetéseken országszerte összehangoltan, költséges eszközökkel és azonos feliratokkal jelennek meg.

 Összehangolt fellépés a politikai erőszak ellen: a magyar kormány sem tétlenkedik

 A Washingtonban bejelentett szigorú fellépés szorosan egybecseng a magyar kormány legújabb, a politikai erőszakkal szembeni zéró toleranciát hirdető intézkedésével. A napokban jelent meg a Magyar Közlönyben az a kormányrendelet, amely alapján Magyarországon is terrorszervezetté nyilvánítják az „Antifa” szervezeteket.

Ez a lépés egyértelműen jelzi, hogy a magyar kormány elkötelezett a polgárok biztonságának megvédése mellett, és minden rendelkezésre álló eszközzel fellép a szervezett, erőszakot alkalmazó politikai csoportokkal szemben. A hazai szabályozás megakadályozza, hogy az Amerikában és Nyugat-Európában tapasztalt erőszakhullám Magyarországon is gyökeret verjen. A két kormány fellépése így egy párhuzamos, a nemzeti szuverenitást és a polgárok biztonságát előtérbe helyező stratégia része.

 A pénz útját követve számolják fel a hálózatot: véget ér a fizetett anarchisták kora

 A hálózat felszámolásának kulcsa a finanszírozás feltérképezése. Kash Patel, az FBI igazgatója a Fehér Házban úgy fogalmazott, a módszerük rendkívül egyszerű: "követjük a pénzt, a pénz pedig nem hazudik". Ez a stratégia lehetővé teszi, hogy ne csak az utcán erőszakoskodó aktivistákat vonják felelősségre, hanem a hálózat mögött álló támogatókat és finanszírozókat is.

Az elnök hozzátette, hogy a hatóságok nemcsak az Antifa bűnözőit üldözik, hanem mindazokat is, akik bármilyen módon támogatják a törvénytelen fellépésüket. A kormányzat minden ágát érintő, összehangolt megközelítés célja, hogy a szélsőbaloldali hálózatot a gyökereitől számolják fel, biztosítva a békét és a rendet.

Forrás: MTI

Fotó: Canva

Háború Ukrajnában

