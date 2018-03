Védővámot vetett ki a fémimportra az USA

Donald Trump elnök aláírta az erről szóló rendeletet, amely kivételt tesz Amerika szomszédaival, Kanadával és Mexikóval. A többi kereskedelmi szövetségesnek viszont 25 illetve 10 százalékos büntetővámot kell fizetnie az acél és az alumínium behozatala után. Trump úgy véli, ez fellendülést hoz majd az amerikai iparnak. A döntés Washington összes partnerét felháborította. Kína szerint ez súlyos támadás a nemzetközi kereskedelmi rendszer ellen.

Fémgyári munkásokkal rázott kezet Donald Trump, mielőtt hivatalosan is bejelentette azt a nagyszabású intézkedést, amellyel az ő munkahelyüket is megmentené.

– Ma megvédem Amerika nemzetbiztonsági érdekeit, és vámot vetek ki a külföldi acél- és alumíniumimportra. A külföldi acélra 25, a külföldi alumíniumra 10 százalékos vámot kell fizetni, amikor a termék átjön a határunkon. A külföldi dömping miatt be kellett zárni a gyárainkat. Szeretnénk, ha sok acél jönne az országunkba, de a munkásainkat is meg akarjuk védeni, ahogy a vállalatainkat is – mondta az amerikai elnök.

A büntetővámok az elnöki rendelet aláírása után 15 nappal lépnek hatályba. Eddig alkudozhatnak külön kedvezményekért az Egyesült Államokkal az ország kereskedelmi partnerei. Közülük jelenleg csak a közvetlen szomszédok, Kanada és Mexikó kaptak felmentést az importvám megfizetése alól. Rajtuk kívül Ausztráliának lehet esélye arra, hogy kedvezményt kapjon Washingtontól – legalábbis a kontinensnyi ország miniszterelnöke szerint.

– Ausztrália erős szövetségese az Egyesült Államoknak. Nálunk nincs jobb szövetségese. A 100 éves barátságot Trump elnök úr is elismerte. Bármilyen panasza is van az Egyesült Államoknak más kereskedelmi kapcsolatok terén, velünk nem lehet gondja. Amerikának kereskedelmi többlete van Ausztráliával szemben, méghozzá elég nagy. Úgyhogy bárhonnan is nézzük, az Egyesült Államoknak nincs oka vámot kivetni az ausztrál acélimportra – fogalmazott Malcolm Turnbull ausztrál miniszterelnök.

Trump lépése még saját táborát is megosztja. A Republikánus Párton belül a legnagyobb bírálója Paul Ryan, a képviselőházi frakció vezetője.

– Egyszerűen nem rajongok a széles körben kiterjesztett vámokért, mert szerintem sok nem várt következményük lesz. Sok lesz a járulékos veszteség. Nemcsak a fogyasztók, de a cégek számára is – nyilatkozta Paul Ryan, a washingtoni képviselőház republikánus vezetője.

De ellenezte a védővámok bevezetését Trump gazdasági tanácsadója, Gary Cohn is, ő végül távozott is a Fehér Házból.

Az Európai Unió és Kína már korábban megtorló intézkedéseket ígért; de Japán is jelezte, hogy a fémbehozatalra kivetett vám ártani fog a két ország kapcsolatának.

Több állam, így Dél-Korea is a Világkereskedelmi Szervezetnél panaszolná be az Egyesült Államokat a büntetővám miatt. A Fehér Ház szerint azonban nem járnak majd sikerrel, mert a szervezet szabályai engedélyezik a nemzetbiztonsági szempontok érvényesítését – márpedig Donald Trump értelmezésében nemzetbiztonsági kockázat, hogy a külföldi fémdömping miatt gyárak zárhatnak be és munkahelyek szűnhetnek meg Amerikában.