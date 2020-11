Varrónőket keres egy francia kórház, mert nincs maszkjuk és védőruhájuk

4238 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 140 961-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 107 többségében idős, krónikus beteg, így a halottak száma 3097-re emelkedett, 31 599-en meggyógyultak. Ingyenes lesz az internet a digitális oktatásban részt vevők számára – ezt jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Orbán Viktor elmondta: 30 napig az középiskolás diákok családjainak nem jelent költséget az otthoni taníttatás. Az egészségügyben dolgozók, látván a járványügyi helyzetet, szinte biztos, hogy kihozzák magukból a maximumot - mondta az egészségügy teljesítőképességéről Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora a Kossuth Rádióban. Jelenleg körülbelül hatféle olyan oltóanyagot tesztelnek a világban, amelyek különböző támadáspontokon hatnak a koronavírusra - mondta a Dél-pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet osztályvezető főorvosa az M1-nek. Hét vakcina gyártása is nagyon előrehaladott stádiumban van – mondta el az Informátor stábjának Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora. A professzor azt is kiemelte, hogy decemberben Európában már oltani fognak. Újabb egymillió darab favipiravir-hatóanyagú gyógyszer érkezett Magyarországra - írta közösségi oldalán a külgazdasági és külügyminiszter. Az Országgyűlés hatnapos üléssel folytatja munkáját a következő két hétben. A képviselők kedden tizenegy előterjesztésről döntenek, szerdán pedig az alaptörvény kilencedik módosításáról, valamint a választási szabályok megváltoztatásáról tárgyalnak. Karácsony Gergely főpolgármester állításával szemben semmi sem veszélyezteti a budapesti nagybani piac működését - közölte az agrárminiszter a Facebookon közzétett bejegyzésében. Korózs Lajos méltatlan a népjóléti bizottság elnöki tisztségére – közölte a KDNP országgyűlési képviselője. Nacsa Lőrinc emlékeztetett: lassan fél éve, hogy Korózs Lajos lebukott az álmentős kamuvideóval, amit később az egész baloldal kórusban hirdetett. Csaknem 15 ezer vállalkozást érint a munkáltatói terhek alóli mentesülés, az érintetteknek az adóügyi könnyítés révén összességében 5 milliárd forint adót nem kell megfizetniük - tájékoztat Izer Norbert adóügyekért felelős államtitkár. Az idén a koronavírus-járvány miatt online módon rendezik meg a Magyar Állandó Értekezletet és a Magyar Diaszpóra Tanács ülését november 26-án - jelentette be Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár. Újabb késelés Franciaországban. Egy ismeretlen tettes rátámadt egy idős házaspárra a nyugat-franciaországi Cholet városában. A 83 éves férfit halálra szúrta, 81 éves feleségét életveszélyesen megsebesítette, majd menekülés közben megölt még egy embert. A hatóságok a késelés körülményei alapján azt feltételezik, hogy újabb terrortámadás történt. A román hadsereg repülőgépével egy belgiumi katonai kórházba szállították azt a román orvost, aki a tíz emberéletet követelő szombat esti tűzben sérült meg, amikor menteni próbálta az intenzív terápián ápolt koronavírusos betegeit. Részvéttáviratot küldött a magyar köztársasági elnök a román államfőnek a karácsonkői kórház intenzív osztályán kitört tűz miatt. A világon 53,8 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 1,3 millió, a gyógyultaké pedig 34,6 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. További szigorítások léptetnek életbe Ausztriában, amelyek célja a koronavírus-járvány terjedésének megfékezése - jelentette be Sebastian Kurz osztrák kancellár. Csehországban tovább lassult a koronavírus-járvány terjedése. Az egészségügyi minisztérium kimutatása szerint pénteken 7357 új igazolt fertőzöttet vettek nyilvántartásba, ami 500-zal kevesebb, mint csütörtökön és 4200-al kevesebb, mint egy hete volt. Meghaladta a 250 ezret a fertőzöttek száma a Nyugat-Balkánon, a 14,7 millió lakosú térségben szombatról vasárnapra 7607 új fertőzöttet azonosítottak, így a koronavírus-járvány kezdete óta a régióban összesen 253 308-an fertőződtek meg. Nápolyban a tengerparti sétányok, Firenzében a vásárlóutcák voltak tele emberekkel a vasárnap nulla órakor életbe lépő zárás előtti utolsó napon, miután Campania és Toszkána tartományt járványveszélyes, vörös színű zónának nyilvánították. Franciaországban az elmúlt 24 órában, október óta először csökkent a koronavírus-fertőzés miatt kórházban kezelt betegek és az intenzív osztályon ápoltak száma, miközben a járvány kezdete óta 44 ezerre emelkedett az elhunytak száma. Meghaladta az egymilliót az igazolt koronavírusos fertőzöttek száma Mexikóban, amely így a világ országainak rangsorában a 11. lett, ahol a regisztrált esetek száma már hétszámjegyű. Újabb, ezúttal a fehérorosz államfőt támogató üzleti körök elleni európai uniós szankciók elrendelését sürgette egy tüntető halálát követően Szvjatlana Cihanouszkaja fehérorosz ellenzéki vezető. Az izraeli hadsereg a Gázai övezetet uraló iszlamista Hamász terrorszervezet katonai létesítményeit lőtte hajnalban, pár órával azután, hogy az övezetből két rakétát lőttek ki Izrael központi tengerparti részeire. Az afgán erők elfogták a kabuli egyetem elleni november 2-i támadás kitervelőjét - számolt be Amrullah Száleh afgán alelnök Facebook-oldalán. Legalább három rakétával csapást mértek Eritrea fővárosára, Aszmarára a szomszédos Etiópiából szombat éjjel. A város repülőterén két rakéta csapódott be. Több ezren tüntettek Donald Trump amerikai elnök mellett Washingtonban, a résztvevők vasárnapra virradóan összecsaptak az ellentüntetőkkel, legalább 20 embert letartóztattak. Ezrek vonultak utcára Peru több városában az elnök elmozdítása ellen tiltakozva, a rendőrség a fővárosban könnygázzal és gumilövedékekkel oszlatta fel a tömeget, híradások szerint ketten meghaltak. Guatemalában három ember meghalt, négy eltűnt egy földcsuszamlásban az ország keleti részén - közölte a helyi katasztrófavédelem. Hatvanhétre nőtt a Fülöp-szigeteken pusztító Vamco tájfun halálos áldozatainak száma az ázsiai ország katasztrófavédelmének jelentése szerint. Három autó ütközött össze a budapesti BAH csomópontnál, a baleset miatt a felüljárót lezárták - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság. A Fővárosi Főügyészség indítványa alapján letartóztatták a férfit, aki azzal gyanúsítható, hogy nyakon szúrt egy idős utast a villamoson, mert rászólt, hordja megfelelően a maszkot - tájékoztatott a Fővárosi Főügyészség. Női kosárlabda Eb-selejtező - Magyarország-Hollandia 63:68 Legjobb magyarként Kapás Boglárka 400 méter gyorson a harmadik lett a Duna Arénában zajló Nemzetközi Úszóliga első elődöntőjének szombati nyitónapján. Férfi vízilabda BL-selejtező: Mladost Zagreb (horvát)-Szolnoki Dózsa 18:18; OSC-Radnicki Kragujevac (szerb) 9:9 Férfi vízilabda ob I: UVSE Hunguest Hotels-Metalcom Szentes 9:8 Labdarúgó Magyar Kupa, 7. forduló: Bicskei TC-Ferencvárosi TC 0:5 Férfi kosárlabda NB I: PVSK-Veolia - Debreceni EAC 91:102 Elhalasztották a MOL-Pick Szeged csütörtöki mérkőzését, amelyre a norvég Elverum HB otthonában került volna sor a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének hetedik fordulójában.