Várhelyi Olivér: Washington végre felismeri a gyógyszeripar súlyát

Donald Trump kormánya kezdi elfogadni azt az álláspontot, hogy a gyógyszeripar sajátos ágazat – mondta Várhelyi Olivér egészségügyi biztos az Euractivnak. Hozzátette: ez reményt adhat az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti szorosabb együttműködésre, valamint arra, hogy a vámok 15 százalék alatt maradjanak – írja az Origo.

Úgy gondolom, egyre inkább sikerül meggyőznünk washingtoni partnereinket arról, hogy a gyógyszeripar teljesen más, mint például az autóipar vagy bármely más iparág

– fogalmazott Várhelyi a Berlaymont épületben lévő irodájában adott interjúban.

