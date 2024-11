Várhelyi Olivér: Világelső európai egészségügyi rendszer kialakítása a prioritás + videó

Biztosi feladatáról Várhelyi Olivér elmondta: a következendő 5 éves ciklusban kiemelt céljuk lesz, hogy Európa egy világviszonylatban is első egészségügyi rendszert építsen ki, amely jelentős mértékben segítheti az európai állampolgárok életmódját is. A hivatalos döntés a bizottsági pozícióról az Európai Parlament jövőheti plenáris ülésen születhet meg.

