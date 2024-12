Varga Mihály: A budapesti deklaráció elfogadásával a magyar elnökség bebizonyította a versenyképesség fontosságát

Megosztás itt:

A tárcavezető a sajtónak adott nyilatkozatában elmondta: a testület utolsó, magyar elnöklettel tartandó ülésén a miniszterek áttekintik az Európai Unió és a környező országok gazdasági helyzetét, irányadó vitát tartanak az energiaadó-irányelv felülvizsgálatáról, illetve a tervek szerint áttekintik a helyreállítási és újjáépítési eszközt is.

A magyar elnökség eredményeire kitérve Varga Mihály emlékeztetett arra, hogy a Budapesti Nyilatkozat elfogadásával felhívták a figyelmet a versenyképesség fontosságára és sikerült elfogadni a jövő évi költségvetést is.

A tárcavezető a Gazdasági és Pénzügyi Tanács legfontosabb eredményének a a ViDA (VAT in the Digital Age, áfaszabályok a digitális korban) csomag elfogadását nevezte. Mint mondta, ezzel - két éven át tartó tárgyalások után - lehetővé tették a vállalkozások számára azt, hogy az EU-n belül elég egy helyen regisztrálniuk, és a többi 26 országban is tudják érvényesíteni az általános forgalmiadóra vonatkozó szabályokat, mégpedig külön regisztráció nélkül.

Hozzátette: a csomag szintén az uniós versenyképességet erősíti.