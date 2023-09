Varga Judit: Biztosítani kell a kárpátaljai magyar kisebbség jogait

Megosztás itt:

Az Országgyűlés európai ügyek bizottságának elnöke az uniós tagországok nemzeti parlamentjeiben tevékenykedő uniós bizottsági elnökök társaságában vett részt és szólalt fel a spanyol soros EU-elnökség jegyében zajló tanácskozáson. "Egyértelműen támogatjuk Ukrajna integrációs folyamatát, de Kijev nagyon szigorú feltételsort kapott, amikor megelőlegezték neki a tagjelölti státuszt. Madridi felszólalásomban kitértem arra, hogy az ukrajnai magyar kisebbségi jogokat legalább a 2015-ös szinten kell biztosítani, a legújabb fejlemények viszont azt mutatják, hogy teljes jogfosztás zajlik Kárpátalján" - mondta Varga Judit, aki telefonon nyilatkozott Madridból az MTI-nek.

Hozzátette, hogy októberben készül el az európai bizottsági értékelés, amely alapján a tagországok döntenek a továbbiakról. Megjegyezte: a Velencei Bizottság közelmúltban kiadott véleménye alapján egyszerű törvénymódosítással rendezni lehetne az ukrajnai magyar kisebbség helyzetét. "Hangsúlyosan szóltam a EU bővítésének kérdéséről. Elmondtam, hogy Magyarország hosszú évek óta elkötelezett támogatója az EU nyugat-balkáni bővítésének, nagyon fontos, hogy valódi perspektívát nyújtsunk, és csak érdemeken alapuló bővítést tudunk elfogadni. A térség országai, elsősorban Szerbia már lassan tíz éve csatlakozási tárgyalásokat folytatnak az unióval. Olyan integrációs szinten kell együttműködni, amely nem sérti a nemzeti szuverenitást, a szubszidiaritás elvét, és ott legyen mélyebb az integráció, ahol annak valódi hozzáadott értéke van" - fejtette ki Varga Judit.

A magyar politikus szerint bár a keleti partnerség országai közül egyre többen csak Ukrajnát és Moldovát említik, Georgiának is csatlakozási perspektívát kell nyújtani. Varga Judit elmondta Magyarország álláspontját a spanyol uniós elnökség prioritásairól is. "Kiegyensúlyozottan megfogalmazott uniós elnökségi programról van szó, amely kezeli azokat a kihívásokat, melyeknek Európának most meg kell felelnie. Ezek közé tartozik a versenyképesség, a szociális pillér erősítése, valamint a migráció kezelése. José Manuel Albares spanyol külügyminiszter mostani beszédében a demográfia ügyét is kiemelte, ami Magyarország számára fontos prioritás" - sorolta Varga Judit.

Felhívta a figyelmet arra, hogy a demográfiai kihívás a 2024 második felében esedékes magyar EU-elnökség kiemelt eleme, és azt a kormány a versenyképesség szempontjából közelíti meg. Varga Judit úgy fogalmazott: "uniós elnökségünk idején" a magyar családpolitikai intézkedéseket is "népszerűsíteni kívánjuk". A COSAC-tanácskozáson részt vettek a tagjelölt országok, így a Nyugat-Balkán képviselői is, Szerbiát Kovács Elvira, a belgrádi parlament uniós bizottságának elnöke képviselte.

