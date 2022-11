Váratlanul elhunyt a belorusz külügyminiszter

Megosztás itt:

A politikus a hét elején még részt vett a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetének (CSTO) – amely egy katonai szövetség több posztszovjet állam között – konferenciáján Jerevánban.

Sőt hétfőn találkoznia kellett volna Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel is – írta meg a Reuters hírügynökség.

A 2020-as belorusz elnökválasztás és tömeges kormányellenes tüntetések előtt Makej volt az egyik kezdeményezője a Nyugathoz fűződő kapcsolatok javítására tett erőfeszítéseknek. Mindemellett a politikus többször bírálta Oroszországot, ám a kelet-európai országban fellángoló tiltakozások után hirtelen megváltoztatta álláspontját, azt állítva, hogy a tüntetéseket a Nyugat ügynökei inspirálták.

Két hónapja Makej védelembe vette Fehéroroszország álláspontját az ENSZ Biztonsági Tanácsában.

Belaruszt az agresszor szövetségeseként, sőt a konfliktus részeseként említik. Azt mondjuk, amit eddig is: Belarusz sosem támogatta a háborút, de árulók sem vagyunk! Kötelezettségeink vannak szövetségeseinkkel szemben, és szigorúan követjük most és a jövőben is azoknak a nemzetközi szerződéseknek a szellemét és szövegét, amelyeknek részesei vagyunk

– mondta. –Megdöbbentettek minket Belarusz külügyminisztériuma vezetőjének, Vlagyimir Makejnak a haláláról szóló jelentések – tette közzé a Telegram csatornáján Maria Zakharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője.

Korábban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is találkozott Makejjel, legutóbb 2019-ben – a vélhetően elcsalt belorusz választások előtt. A találkozót követően a felek akkor aláhúzták, hogy országaik a nyugati és a keleti együttműködésben érdekeltek.

Forrás: MTI/Reuters

Fotó: MTI/AP