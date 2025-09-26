Keresés

Külföld

Változik a munkavállalás szabálya a külföldön dolgozó magyarok kedvenc országában

2025. szeptember 26., péntek 13:42 | Világgazdaság

A brit kormány digitális személyi igazolvány bevezetését tervezi, amelynek birtokában lehet majd munkát vállalni az országban.

  • Változik a munkavállalás szabálya a külföldön dolgozó magyarok kedvenc országában

Az okmány okostelefonra letölthető alkalmazás formájában működne, és célja többek között az illegális bevándorlás visszaszorítása. Az elképzelés szerint csak így lesz lehető a munkavállalás a Nagy-Britanniában.

A brit kormány pénteken bejelentett tervei szerint a jövőben csak digitális személyi igazolvány birtokában lehetséges a munkavállalás Nagy-Britanniában. A parlamenti jóváhagyást is igénylő elképzelés az országban törvényesen és életvitelszerűen élő külföldiekre is vonatkozik.

A Downing Street által pénteken bemutatott tervezet alapján a személyazonosító okmány nem fizikai igazolvány formáját öltené, hanem okostelefonra letölthető ingyenes alkalmazás lenne, amely az illető hitelesített arcképét és személyi adatait tartalmazná.

Nagy-Britanniában jelenleg nincs külön olyan okmány, amely kizárólag a személyazonosság igazolására szolgál. Szükség esetén erre a célra jogosítvány vagy útlevél, ezek hiányában névre szóló közműszámla mutatható fel.

A brit hatóságok a fényképes, kártyaformátumú jogosítványt is csak 1998-ban honosították meg, a járművezetői engedély addig fotó nélküli papírokmány volt, és az autósoknak ezt sem kellett maguknál tartaniuk vezetés közben. A miniszterelnöki hivatal által pénteken ismertetett törvénytervezet hangsúlyozza, hogy az újonnan meghonosítandó digitális személyazonosító okmányt sem kell majd a Nagy-Britanniában élőknek folyamatosan maguknál tartaniuk, és a hatóságok nem kérik majd az igazolvány felmutatását. 

A munkavállaláshoz viszont kötelező lesz az elektronikus okmány bemutatása, annak igazolására, hogy az illető jogosult nagy-britanniai munkavégzésre.

A Downing Street pénteki tájékoztatása szerint ez a terv alkalmas lesz arra is, hogy a brit kormány szembeszálljon azokkal a bűnözői csoportokkal, amelyek könnyű nagy-britanniai munkavállalás lehetőségének ígéretével szervezik a veszélyes és illegális átkeléseket a La Manche-csatornán Angliába.

Az új digitális személyi igazolvány tartalmazza majd birtokosának arcképét, nevét, születésének időpontját, állampolgárságát és nagy-britanniai tartózkodásának jogi státusát.

A Tony Blair vezette előző munkáspárti kormány hosszú ideig tervezte a külön fényképes személyi igazolvány bevezetését, és el is indította ennek jogszabályi előkészítését. Az elképzelés azonban a jogvédő mozgalmak heves ellenállásába ütközött, és a tervet a 2010-ben kormányra került konzervatív-liberális koalíció elvetette.

Keir Starmer miniszterelnök, a tavaly nyári nagy-britanniai parlamenti választások óta ismét kormányzó Munkáspárt vezetője azonban már korábban jelezte, hogy feléleszti a tervet.

 

Forrás: Világgazdaság

Fotó: bing.com

