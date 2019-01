Változatlanul nem hajlandó újratárgyalni az EU a Brexit-egyezményt

Továbbra sem hajlandó az EU újratárgyalni a Brexit-egyezményt – erősítette meg sokadszorra Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke. Tegnap szavazott a brit parlament a Theresa May által előterjesztett B-tervre, amit a miniszterelnöknek most Brüsszellel kell elfogadtatnia.

„Nemet a Brexitre!” és „Brexitet Most!” szlogeneket skandáltak a brit kilépést támogató és ellenző demonstrálók hétfő este a Westminster-palota előtt. Odabent pedig közben a törvényhozók szűk, 16 szavazatos többséggel elfogadták Theresa May B-tervét. Ezzel felhatalmazták a miniszterelnököt, hogy az uniós vezetőkkel novemberben kialkudott tervezet módosító javaslataival térjen vissza Brüsszelbe. A döntés értelmében, ha a kormányfőnek sikerül megegyeznie az EU-val a kritikus kérdésekben, az alsóházi képviselők elfogadnák a két héttel ezelőtt még elsöprő többséggel elutasított dokumentum módosított változatát.

„Most már világos, hogy van arra mód, hogy lényegi és fenntartható többséggel támogassa ez a ház a megállapodással való Brexitet – mondta Theresa May brit miniszterelnök. – A mostani megbízással most a kilépési tervezetben jogilag kötelező erejű módosításokra fogunk törekedni a backstop-pal kapcsolatban, ami ugyanakkor biztosítja, hogy ne kelljen visszaállítani a határellenőrzést Észak-Írország és Írország között.”

A parlament által elfogadott legfontosabb módosítási javaslat az úgynevezett backstop tartalékmegoldásra vonatkozik, aminek értelmében az Egyesült Királyság bizonytalan ideig a vámunióban maradna, ha 2020-ig nem sikerül megoldást találni arra, hogy ne álljon vissza az ír-észak-ír határ ellenőrzése. Észak-Írország ugyanis az Egyesült Királyság részeként a Brexit március 29-i határidejével elhagyja az EU-t, a másik ír állam, Írország viszont marad. Ezt a lehetőséget mind a keményvonalas Brexit-párti parlamenti képviselők, mind a kilépésre szavazók nagy része elutasítja.

„Nem akarunk késleltetett Brexitet. Demokratikus úton szavaztunk, és kilépünk március 29-én. Nincs ok arra, hogy a közös piacban maradjunk, csak simán ki akarunk lépni. Erre szavaztunk. A nép szavazott, és kilépésre szavaztunk. Menni akarunk 29-én” – mondta egy Brexit-párti tüntető.

Donald Tusk, az európai tanács vezetője szóvivőjén keresztül ismét leszögezte, az EU nem fogja újratárgyalni az egyezményt, és a backstop sem módosítható. Azt azonban üdvözölte, hogy a másik megszavazott módosítás az alku nélküli kilépésre vonatkozik, ezt elkerülné a brit törvényhozók többsége. Jeremy Corbyn, az ellenzéki Munkáspárt vezetője ugyancsak elégedett volt ezzel a passzussal.

„Mivel a vita után a képviselőház empatikusan arra szavazott, hogy elutasítja az alku nélküli kilépés lehetőségét, amit a miniszterelnök támogatott, azt mondhatom, hogy készek vagyunk találkozni vele – nyilatkozta Jeremy Corbyn, a Munkáspárt vezetője. – Készek vagyunk a Munkáspárt nézeteit megosztani vele arról a megállapodásról, amit mi akarunk az Európai Unióval, és ami megvédi a munkahelyeket, az életminőséget és a jogokat, valamint az ország lakóinak életkörülményeit.”

A voksolásnak azonban nincs kötelező ereje, így továbbra is fennáll a veszélye, hogy a britek március végén megállapodás nélkül zuhannak ki az Unióból – főleg, ha nem sikerül az új javaslatot elfogadtatni az EU-s vezetőkkel. Ez esetben az Egyesült Királyság kereskedelmére a Kereskedelmi Világszervezet szabályai vonatkoznának, és új adók kerülnének az import-és export cikkekre és szolgáltatásokra, ami áremelkedéshez vezetne a brit áruházakban. Nagy Britanniának emellett minden Unión kívüli országgal is újra kellene tárgyalnia a kereskedelmi kapcsolatát, de ezeket szabadon, az EU befolyása nélkül tehetné, csakúgy, és a bevándorlási politikáját is maga állíthatná be.