Váltás a Soros-birodalomban: a spekuláns fia folytatja a hazánk elleni harcot

Idén júniusban Juhász Péter, az egykori Együtt nevű párt elbukott elnöke nagyon megörült annak, hogy Alexander Soros lép apja örökébe. Juhász a DK TV-ben, vagyis Gyurcsány Ferencék műsorában úgy fogalmazott, hogy „én most a Soros-cseréről beszélnék, én örvendek, (...) én azt olvastam, hogy Alex, a fia sokkal vehemensebb és sokkal jobban beleáll a politikába is adott esetben, tehát nem csak a szegények támogatása és a civilek, hanem emellett ő akár a politikát is hangsúlyozná. Ezt mindenképp üdvözlendőnek tartom. Ilyen értelemben rendkívül liberális vagyok, a megkeresett pénzével mindenki csináljon azt, amit akar.”

De honnan volt Juhász pénze?

Juhász Péter máig tisztázatlan forrásból kapott pénzt a 2022-es kampányban a kormánypárti képviselők módszeres támadására. Az ellenzéknek címzett, négymilliárd forintos külföldi támogatásból a legutóbbi választás időszakában több mint hatvanmillió forint a drogliberalizációs aktivistához vándorolt. Az ügyben költségvetési csalás gyanújával nyomoznak - írta meg a Magyar Nemzet.

Mindemellett azt is lehet tudni, hogy Alexander Soros maga is fontosnak tartotta, hogy megtámogassa azt az Action for Democracy nevű szervezetet, amelynek keretében Karácsony Gergely és Bajnai Gordon bizalmasa, Korányi Dávid hajtott fel pénzt. Ezek a súlyos összegek részben pont Bajnai DatAdat-cégcsoportjánál landoltak. A dollárbaloldal intézője, Korányi pedig néhány nappal az Action for Democracy első magyarországi átutalása előtt egy helyen tartózkodott Alexander Sorossal, Münchenben. Utóbbi a kampány hajrájában egy bejegyzéssel fejezte ki, hogy egyetért Korányiékkal.

A fiatalabb filantróp

A milliárdos spekuláns, Soros György fia régóta aktív a világpolitikában, és gyakorta megfordul Magyarországon, sőt, saját bevallása szerint van magyar állampolgársága is. Az 1985-ös születésű fiatalember a tengerentúlon és Londonban is rendelkezik rezidenciával, és a magyar politikába éppúgy szívesen beleszól milliárdjai révén, mint az európai vagy az amerikai közéletbe.

Alexander Soros a Google szerint „filantróp”, csakúgy, mint apja.

Ezen baráti megnevezés alkalmazása azért sem meglepő, mert a spekuláns családnak közel 180 millió dollár értékű Alphabet-részvénye van, ez a cég pedig az internetes keresőóriás tulajdonosa.

Alexander Soros 2009-ben a New York Egyetemen BA-szakon végzett történelemből, és 2018-ban PhD-végzettséget szerzett a kaliforniai Berkeley-n, de posztdoktori tanulmányokat is folytatott. 2011-ben került be a Nyílt Társadalom Alapítványok igazgatótanácsába. „Gyűlölöm azt a gondolatot, hogy a pénz beszél, de ha a másik fél így politizál, nekünk is ezt kell tennünk” – nyilatkozta 2012-ben a New York Times-nak annak kapcsán, hogy demokrata jelöltek kampányát pénzelték.

Befolyási övezet a nemzetközi sajtóban

Alexander Soros ma már a Nyílt Társadalom Alapítványok (OSF) elnöke, mindemellett az egyetlen családtag a Soros Fund Management befektetési bizottságában, tehát a családi vagyonkezelőben. Nem felsorolva az összes tisztségét ott ül a Soros-egyetem vezetőségében, valamint az említett Korányi, illetve Bajnai tagságával működő European Council on Foreign Relations (ECFR) nevű szervezetben is. Az OSF honlapján található életrajza szerint írásai jelentek meg – egyebek közt – a következő lapokban: New York Times, Guardian, New York Daily News, Reuters és Politico. Ez a lista a Soros-család befolyási övezetét is jól kirajzolja a nemzetközi sajtóban, és az sem lehet véletlen, hogy ezek a lapok Magyarország fő kritikusai közé tartoznak.

A spekuláns fia 2015-ben már Budapesten, apja egyetemén mutatta be migrációpárti álláspontját, amelyről a közösségi médiában is megemlékezett.

2016. március 18-án is ideiglenesen hazánkban tartózkodott, egy pesti szállodából közölt fotót a lengyel zászlókkal ékesített Lánchídról. Éppen aznap járt ugyanis Orbán Viktornál Andrzej Duda lengyel államfő. Ennek kapcsán Alexander Soros idegenellenességgel és nacionalizmussal vádolta a két népet, és azt állította, hogy veszélyeztetjük a nyílt társadalmat egész Európában, illetve magát Európát is.

Ami az apának jó, az jó a fiúnak is

Aztán 2017 nyarán is ellátogatott fővárosunkba, sajtóhírek szerint apja kedvenc lakosztályát vette ki a főváros egyik legdrágább szállodájában, a Four Seasons-ben. Ez az állítólag akkoriban kétmillió forintos szálláshely azért is lehetett praktikus, mert egyetlen sarokra van a családi felsőoktatási intézményüktől, ezért állítólag régen az apja is itt szokott megszállni. Arról is írtak akkoriban, hogy 2017 nyarán Alexander Soros ebben a szállodában fogadta a magyar hálózatuk vezetőit, akikkel a magyar politikáról tárgyalt.

A Magyar Idők 2018 áprilisában, a választások után néhány nappal arról számolt be, hogy Alexander Soros is megosztotta Twitter-oldalán a pár nappal korábbi kormányellenes tüntetésről készült egyik felvételt. A lap arról is írt, hogy a „Mi vagyunk a többség” nevű szervezet Facebook-oldalán közben anyagi támogatást kért a csalódott ellenzéki választóktól a következő meghirdetett tüntetéshez. A „civilek” a Gulyás Márton-féle Humán Platform Egyesületet adták meg ehhez kedvezményezettnek. Gulyás szintén régi Soros-támogatott.

Ekkoriban már rendszeresen feltűnt a Soros-fiú közösségi oldalain partnere, Maxwell Osborne is. A divattervező és politikai aktivista gyakran olyan képeken szerepel, amelyeken Alex Sorossal ölelik egymást.

Várja a „magyar demokráciát”

2019 júniusában a spekuláns fia a CEU budapesti diplomaosztóján arról beszélt: az egyetemet betiltották, ténylegesen elüldözték hazánkból. A Művészetek Palotájában tartott rendezvényen az ifjabbik Soros kijelentette: alig várja a napot, amikor Magyarország ismét demokratikus ország lesz. „Addig is azonban kitartunk” – mondta a spekuláns utódja.

Idén nyáron pedig a Politico tette közé Alexander Soros írását, amelyben a Nyílt Társadalom Alapítványok jelenlegi elnöke világossá tette: félrevezetőek azok a hírek, miszerint elhagynák Európát. „Nem távozunk” – ígérte meg a spekuláns fia.

Látható tehát, hogy megtörtént a trónöröklés a Soros-birodalomban. Alexander Soros hosszú küzdelemre rendezkedett be a szuverenista erőkkel, így az Orbán-kormánnyal szemben. Ennek eszközeit és módszereit is részletesen be fogjuk mutatni sorozatunkban.

Fotó: Alex Soros és barátja (Forrás: Instagram)

