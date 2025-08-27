Válogatás nélkül gyilkoltak és rángatták el a nőket, gyerekeket Nigériában

Megosztás itt:

A motorok tucatjain érkezett fegyveresek válogatás nélkül nyitottak tüzet Gamdum Mallam településén - ismertette Muhammadu Mai Anguwa helyi elöljáró.

"Megöltek, illetve elraboltak számos nőt és gyereket, a Makakari erdő felé vitték őket"

- tette hozzá.

Hamisu Faru helyi képviselő megerősítette, hogy szombat reggel óta legalább 100 embert hurcoltak el. Hozzátette, hogy Nasarawa Burkullum és Ruwan Rana településeket is támadás érte.

Gamdum Mallam egy lakosa arról számolt be, hogy a támadók két csoportra oszlottak, az egyik a jószágot hajtotta el és embereket rabolt el, míg a másik útakadályt képzett és rálőtt mindenkire, aki menekülni próbált.

Az SBM Intelligence szervezet szerint a fegyveresek 2024 júliusa és 2025 júniusa között legalább 4722 embert raboltak el a térségben.

