Valódi kórházi szituációkat kellett megoldaniuk

Az elméleti és gyakorlati feladatokat egyénileg és csapatban kellett megoldani, minden esetben szakmai zsűri felügyelete mellett. A szervezők valódi kórházi szituációkat teremtettek a versenyzőknek. A magyar egészségügyi szakdolgozói kamara elnöke szerint fontosak ez ilyen közösségépítő események.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

„Az országos szintre való eljutásnál pedig nem csak nyolcvanak vagyunk itt, a versenyzők, hanem több mint ötszázan kísérték el az ország legkülönbözőbb pontjairól a versenyzőket. Ez egy minta is egyébként a fiataloknak, hiszen osztályos körülmények között is vannak fiatalok, akik pályakezdők, és szeretnénk, hogy ott is maradjanak az egészségügyben, illetve közel hetven olyan tanuló-hallgató van, aki az ország nyolc megyéjéből érkezett, és most zajlik a szakképzésük, és nekik is mintát szeretnénk állítani a mostani versenyzőinkkel” –emelte ki Balogh Zoltán, a MESZK elnöke.