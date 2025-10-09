Keresés

2025. 10. 09. Csütörtök
Valóban jól járt Magyarország Trumppal? – Górcső alatt a jobboldali mítoszok

2025. október 09., csütörtök 20:00 | Magyar Nemzet
forradalom Amerika jobboldal USA G. Fodor Gábor Donald Trump Kommunizmuskutató Intézet Fekete Rajmund mélyállam

Forradalom zajlik Amerikában, ami a 2010-es magyarországi fordulathoz hasonlítható – hangzott el G. Fodor Gábor podcastjában. Fekete Rajmund Amerika-szakértő szerint Donald Trump tudatosan számolja fel a "mélyállamot" azzal, hogy a korábbi elnökökkel ellentétben a belpolitikára koncentrál. Az elnök látszólagos ellentmondásai mögött egy tudatos stratégia húzódik.

  • Valóban jól járt Magyarország Trumppal? – Górcső alatt a jobboldali mítoszok

Valódi forradalom zajlik az Egyesült Államokban – erről beszélt Fekete Rajmund Amerika-szakértő G. Fodor Gábor podcastjában. Az elemző szerint a Donald Trump által elindított mély, strukturális változások a 2010-es magyarországi kétharmados forradalomhoz, sőt, Ivan Krastev politológust idézve egyenesen "a nyugati világ 1989-éhez", vagyis egy teljes rendszerváltáshoz hasonlíthatók.

De hogyan zajlik ez a forradalom? Fekete Rajmund rámutatott: Trump szakított azzal a régi elnöki hagyománnyal, hogy a belpolitikai "mocsarat" elkerülve a külpolitikára fókuszál. Ehelyett tudatosan a "mélyállam" felszámolására törekszik, és olyan, évtizedek óta bebetonozott struktúrákat számol fel – mint például az USAID –, amelyek már nem az amerikai, hanem globalista érdekeket szolgáltak.

Az elemző szerint Trump látszólag impulzív, ellentmondásos nyilatkozatai mögött is egy tudatos, a 2020-as választás óta épített stratégia áll. Ez a harc a mélyállam ellen és a nemzeti érdekek előtérbe helyezése teszi Trumpot a magyar jobboldal természetes és kulcsfontosságú szövetségesévé a Fehér Házban.

A teljes elemzést a Magyar Nemzet oldalán olvashatja.

