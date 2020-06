Vakcinaszállítmányt adott át Grezsa István az ukrán Vöröskeresztnek a kárpátaljai Csapon

Hitler munkásságát dicsérte a DK-s László Imre. Troll című műsorunk birtokába került felvételen a XI. kerület polgármestere az önkormányzati ülésen azt mondta: Adolf Hitler megérdemelte, hogy annak idején a Time magazin az év emberének választotta. László Imre szerint Hitler Németországért tett cselekedetei elvitathatatlanok. A László Imre által emlegetett időpontban Hitler már meghozta a zsidó ellenes törvényeket, és megírta a náci eszmékről szóló hírhedt művét, a Mein Kampfot. Hallgatásba burkolózott az ellenzék László Imre Hitlert méltató kijelentése miatt. Sem az MSZP, sem a Momentum, sem pedig a Párbeszéd nem ítélte el a DK-s polgármestert kijelentése miatt. A pártok mellett a főpolgármester sem szólalt meg. Törvénysértő a Józsefvárosi önkormányzat közétkeztetési szerződése, mert a közbeszerzési eljárás még zajlik, ezért szabálytalan a jelenlegi cég foglalkoztatása - írja a Magyar Nemzet. Pikó Andrásnak vállalnia kell a felelősséget a józsefvárosi menzabotrányért – jelentette ki a Fidesz-KDNP önkormányzati képviselője Magyarország élőben című műsorunkban. Szilágyi Demeter elmondta: a közbeszerzési hatóság vizsgálja azt a több százmilliós szerződést, amelyet Pikó egyszemélyben kötött az új közétkeztetési szolgáltatóval. Lemondatta a fővárosi városvezetés a kimagasló sikerrel működő Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány vezetőjét - írja a Magyar Nemzet. A lap úgy tudja, hogy Szalai Piroskát Kerpel-Fronius Gábor, az átláthatóságért felelős főpolgármester-helyettes kérte a távozásra, ellenkező esetben pedig megvonták volna az alapítvány fővárosi támogatását, így a dolgozók fizetést sem kaptak volna. Alkotmányellenesnek, az önkormányzati törvényt sértőnek nevezte a Fővárosi Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának friss módosítását a XVI. kerület Fidesz-KDNP-s polgármestere. Kovács Péter szerint a Fővárosi Közgyűlés olyan javaslatot fogadott el, amelynek értelmében a főpolgármester akár a hivatal portására is rábízhatná azt, hogy képviselje a Fővárosi Önkormányzatot és kötelezettséget vállaljon a hivatal nevében. Mindössze 4 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 4127-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt egy idős, krónikus beteg, ezzel 578-ra emelkedett az elhunytak száma, 2663-an már meggyógyultak. Az új, magyar fejlesztésű Covid-tesztre épülhet a koronavírus elleni magyar oltóanyag kifejlesztése - mondta Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere. A válsághelyzetben és az azon kívül tanúsított szolidaritás fontosságát hangsúlyozta Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat jószolgálati nagykövete Pátyon. Történelmi lépés a csecsemőgondozási díj megemelése - közölte a kormányszóvivő. Szentkirályi Alexandra hangsúlyozta: a családokat támogató újabb kormányzati intézkedés egy eddig soha nem tapasztalt anyagi helyzetet teremt a gyermeket vállaló családoknak. Júliusban újabb 15 bázispontos kamatcsökkentésről dönthet a monetáris tanács, ezt fogja javasolni Virág Barnabás, az MNB új alelnöke – hangzott el a Kossuth rádióban. A NAV felderítő munkáját nagyban segíti 39 jól képzett szolgálati kutya, közreműködésükkel tavaly 2300 esetben sikerült jogellenes cselekményt megakadályozni, a lefoglalt áruk piaci értéke több száz millió forintot tesz ki - mondta a pénzügyminiszter. Varga Mihály kiemelte, a NAV Kutyavezető-képző Központjának munkáját nemzetközileg is elismerik, a Vám Világszervezet 2018-ban Regionális Kutyakiképző Központként akkreditálta az intézményt. Június 30-án nyújtja be a Paks II. Atomerőmű Zrt. az Országos Atomenergia Hivatalnak a Pakson épülő, új atomerőmű létesítési engedélykérelmét - közölte Süli János tárca nélküli miniszter. Több mint 2,8 milliárd forint Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból származó pluszforrás érkezett Fejér megyébe, ebből 14 településen valósulnak meg újabb fejlesztések - jelentette be a Fejér Megyei Közgyűlés Fidesz-KDNP-s elnöke. Ingyen osztanak szét 5 tonna meggyet a magyar termelők. A kóstoltatással a gyümölcsöt szeretnék népszerűsíteni. Összesen 21 helyszínen, 19 vidéki városban lehet hozzájutni a meggyhez. ITM: A hazai úthálózat fejlesztése 3200 milliárd forintból valósul meg 2024-ig, ebből 1800 milliárd forint hazai költségvetési forrás. Újra kitűzhetnek hagyatéki tárgyalásokat a közjegyzők a veszélyhelyzet megszűnése után, így sok ezer eljárás zárulhat le a következő hónapokban - közölte a Magyar Országos Közjegyzői Kamara. A koronavírus-járvány nyomán újabb migrációs hullámok indulhatnak meg Európa irányába, ezt meg kell előzni, az illegális bevándorlás ugyanis a biztonsági mellett most súlyos egészségügyi és gazdasági kockázatokat is jelent - mondta a külügyminiszter. Szijjártó Péter közölte: Nikosz Hrisztodulidesszel, ciprusi kollégájával egyetértettek abban, hogy közös érdek a szigorú határellenőrzés az Európai Unió külső határain. Késeléses támadás történt Glasgowban. A skóciai rendőrség megerősítette, hogy a támadással gyanúsított férfit a rendőrök a helyszínen lelőtték, hét sérültet kórházba szállítottak. Az incidens a legnagyobb skóciai város Park Inn nevű szállodájában történt. A szállodát jelenleg menedékkérők elszállásolására használják. Világszerte 9 588 717 ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 488 842, a gyógyultaké pedig 4 822 067 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Két szlovákiai kisvárosban bezárják az iskolákat a koronavírus-fertőzés terjedése miatt. A fertőzöttek számának folyamatos növekedése miatt várhatóan ismét korlátozzák az éjszakai szórakozóhelyek nyitvatartási idejét Szerbiában, azonban Koszovóban az aktív esetek számának növekedése ellenére sem várható újabb szigorítás. Bulgáriában egy nap alatt minden korábbinál nagyobb mértékben, 166-tal nőtt és ezzel 4408-ra emelkedett a regisztrált új koronavírus-fertőzések száma. Ismét kijárási korlátozások lépnek életbe a portugál fővárosban és környékén, miután újra megugrott a koronavírussal fertőzöttek száma - jelentette be António Costa miniszterelnök. Törökországban továbbra is napi 1400 felett az új koronavírus-fertőzések száma. Újabb helyi kijárási korlátozásokat vezettek be több izraeli településen a koronavírus-járvány folyamatos terjedésének megfékezésére - jelentette a Jediót Ahronót című újság honlapja. Az Egyesült Államok katonai jelenléte Európában a kontinens és Észak-Amerika számára is fontos, a szövetségesek csak együtt képesek kezelni azokat a jelentős kihívásokat, amelyekkel a világ jelenleg szembesül - mondta Jens Stoltenberg, a NATO főtitkára. Tálib fegyveresek támadtak meg egy rendőrségi ellenőrzőpontot az afganisztáni Tahar tartományban, 4 rendőr és 3 tálib meghalt, többen megsebesültek. India és Kína nagy számban állomásoztat katonai erőt a két ország Himaláján húzódó határa mentén - közölte Anurag Szrivasztava, az indiai külügyminisztérium szóvivője Újdelhiben. Mártírnak nevezte Oszama bin Ladent a pakisztáni miniszterelnök a parlamentben elmondott beszédében. Orosz és más külföldi zsoldosok hatoltak be Líbia legnagyobb, el-Sarara nevű olajmezőjére az ország déli részén, hogy megakadályozzák a kitermelés újraindítását - közölte a líbiai állami olajtársaság. Állig felfegyverzett merénylők megtámadták és megsebesítették a mexikói főváros rendőrfőnökét, két testőre meghalt. Pakisztánban 262-re nőtt azoknak a pilótáknak a száma, akiket eltiltottak a repüléstől, mivel lehet, hogy csalással szerezték meg pilótaengedélyüket - közölte a pakisztáni repülésügyi miniszter. Két embercsempészéssel gyanúsított férfi letartóztatását rendelte el a bíróság Vas megyében - közölte Simon József megyei főügyész. A Volánbusz a veszélyhelyzet megszűnése után is fokozott figyelmet fordít a kórokozók elleni küzdelemre autóbusz-járatain, ezért 58 ózongenerátort vásárolt. ITM: Nyárra is kiterjesztik az általános és középiskolai csoportok tanítási időben biztosított díjmentes vasúti utazási lehetőségét, mert a koronavírus-járvány miatt elmaradtak az osztálykirándulások, tanulmányi kirándulások. Az Európai Kézilabda Szövetség a világjárvány miatt törölte a női Bajnokok Ligája négyes döntőjét, amelyre szeptember 3. és 6. között került volna sor Budapesten. A tenisz Fed Kupa budapesti döntőjének szervezői bejelentették, hogy az eseményt idén már nem rendezik meg, az új időpont 2021. április 13-18. Döntött a Nemzetközi Tenisz Szövetség, elmarad a Davis Kupa madridi, novemberi döntője, amelybe a magyar válogatott is bejutott. A másodosztályú Budaörsben folytatja pályafutását Bódi Bernadett 141-szeres válogatott kézilabdázó.