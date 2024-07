Üzent Európa háborúpárti politikusainak Szijjártó Péter: csatolják be a biztonsági öveiket, mert a békemisszió folytatódik + videó

Ezek a támadások minket nem tántorítanak és kedvetlenítenek el, a békemisszió folytatódik, sőt erősödik, ezért arra kérem Európa háborúpárti politikusait, hogy csatolják be a biztonsági öveiket, és nagyon figyeljenek a jövő héten is

Európa tele van háborúpárti politikusokkal, akik mind „elő is bújtak” ezen a héten, mind meg is szólaltak, mind kritizálták a magyar kormányt, a magyar miniszterelnököt, amiért a békéért dolgozik és a béke lehetőségéről folytat egyeztetéseket

