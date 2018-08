„Üzenjük meg Bukarestnek: a székelyek nem mondanak le autonómiaigényükről!”

2018. AUGUSZTUS 28., KEDD SZIJJÁRTÓ PÉTER HIVATALÁBAN FOGADTA A MOLDOVAI KÖZTÁRSASÁG KÜLÜGY- ÉS EURÓPAI INTEGRÁCIÓS MINISZTERÉT. SZIJJÁRTÓ: AZ EU AKKOR TUD HOSSZÚ TÁVON ÚJRA VERSENYKÉPES LENNI, HA STRATÉGIAI KÉRDÉSEKBEN IS ÉRTELMES DÖNTÉSEKET HOZ. AZ ÁSZ KOCKÁZATOSNAK TARTJA AZ ÁLLAMI SZERVEK TÚLKÖLTEKEZÉSÉT, MIVEL EDDIG 800 MILLIÁRD FT-TAL KEVESEBB UNIÓS FORRÁS ÉRKEZETT MAGYARORSZÁGRA. GULYÁS GERGELY: GAZDASÁGI VERSENYELÕNYT JELENT A MÉRSÉKELT ENERGIAÁR ÉS A BIZTONSÁGOS ENERGIAELLÁTÁS. RÉTVÁRI BENCE: AZ IDÉN 126 EZREN JUTNAK EL AZ ERZSÉBET-TÁBOROKBA, A PROGRAMOKRA 4,4 MRD FT TÁMOGATÁST AD A KORMÁNY. EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTERE: A KORMÁNYNAK NEM FELADATA, HOGY MEGSZABJA A MAGYAR KULTÚRA IRÁNYAIT. PM: ÁTALAKÍTJÁK A MUNKAÜGYI KÖZPONTOK MÛKÖDÉSÉT, A PILOT-PROGRAM CÉLJA, HOGY 50 EZER EMBERT VISSZAVEZESSENEK AZ ELSÕDLEGES MUNKAERÕPIACRA. SZEPTEMBER 5-IG LEHET JELENTKEZNI AZ ÕSZI ÉRETTSÉGIKRE, A VIZSGÁK OKTÓBER 12-TÕL 29-IG TARTANAK KÖZÖLTE AZ OKTATÁSI HIVATAL. 19 M FT-RA BÍRSÁGOLTA A JEGYBANK A NÖVEKEDÉSI HITEL BANKOT A TÖBBI KÖZT VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI ÉS HITELKOCKÁZAT-KEZELÉSI HIÁNYOSSÁGOK MIATT. TÖBB TÍZ MILLIÁRD FORINT KAMATOZIK MINTEGY 160 EZER GYEREKNEK START ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLÁN MAGYAR IDÕK. EGYSZERÛSÍTETT FELTÉTELEKKEL ÚJRANYÍLIK OKTÓBERBEN AZ ELEKTROMOS JÁRMÛVEK MEGVÁSÁRLÁSÁT TÁMOGATÓ PROGRAM. RÉTVÁRI BENCE: AZ UTOLSÓ TANKÖNYVCSOMAGOK IS MEGÉRKEZNEK MA AZ ALAPRENDELÉSEKBÕL AZ ISKOLÁKBA. KATASZTRÓFAKOCKÁZATOT ÉRTÉKELÕ RENDSZER ÉPÜL KI 2019 VÉGÉRE 3 MILLIÁRD FORINT UNIÓS TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁVAL OKF. TOVÁBB SZÛKÜLT A BÉROLLÓ, LEGJOBBAN AZ ALACSONY JÖVEDELMÛEKET FOGLALKOZTATÓ ÁGAZATOKBAN NÕTTEK A BÉREK MAGYAR HÍRLAP. 3-4 SZÁZALÉKKAL KISEBB LESZ A NAPRAFORGÓTERMÉS A MELEG MIATT, DE SOK GAZDA MEGSPÓROLHATTA A NÖVÉNY VEGYSZERES KISZÁRÍTÁSÁNAK KÖLTSÉGEIT VG. ORBÁN VIKTOR MILÁNÓBA UTAZIK, AHOL A MIGRÁCIÓS SZABÁLYOKRÓL FOLYTAT EGYEZTETÉST MATTEO SALVINI OLASZ BELÜGYMINISZTERREL. A MIGRÁCIÓ MEGOLDÁSÁRÓL TÁRGYAL ANDREJ BABIS CSEH MINISZTERELNÖK GIUSEPPE CONTA OLASZ KORMÁNYFÕVEL RÓMÁBAN. BABIS: CSEHORSZÁG JAVASLATOT FOG ELÕTERJESZTENI A MIGRÁCIÓ MEGÁLLÍTÁSÁRA. AZ IRÁNI TÖRVÉNYHOZÁSBA HÍVTÁK HASZAN RÓHÁNI ELNÖKÖT, HOGY VÁLASZT ADJON A GAZDASÁGI PROBLÉMÁK OKAIRA. RÓHÁNI ÖT KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZAIBÓL NÉGYET ELVETETTEK A KÉPVISELÕK, AMI TÖRVÉNYSZEGÉSNEK SZÁMÍT REUTERS. VOSZTOK-2018 NÉVEN MINDEN EDDIGINÉL NAGYOBB HADGYAKORLATOT TART AZ OROSZ HADSEREG SZEPT. 11-15. KÖZÖTT 300 EZER KATONA RÉSZVÉTELÉVEL. LEMONDOTT A FRANCIA KÖRNYEZETVÉDELMI MINISZTER, MERT AZ ELMÚLT EGY ÉVBEN NEM TUDOTT MEGFELELÕ FEJLÕDÉST ELÉRNI KÖRNYEZETVÉDELMI KÉRDÉSEKBEN. 395 EMBERT VETTEK ÕRIZETBE A LONDONI KARIBI FESZTIVÁLON, AHOL EGY EMBERT MEGKÉSELTEK, HARMINC RENDÕR PEDIG MEGSEBESÜLT. CSAKNEM SZÁZ VENEZUELAI MENEKÜLT TÉRT HAZA PERUBÓL A KORMÁNY ÁLTAL KÜLDÖTT REPÜLÕN, LEGTÖBBEN AZÉRT, MERT NEM TALÁLTAK MUNKÁT. KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁSI EREDMÉNYEK ALAPJÁN A SZERB LAKOSSÁG 55 SZÁZALÉKA TÁMOGATJA AZ ORSZÁG UNIÓS CSATLAKOZÁSÁT. MEGINDULT A FORGALOM AZ M3-ASON GALGAHÉVÍZNÉL, AHOL KORÁBBAN 3 AUTÓ ÜTKÖZÖTT. A BALESETBEN NÉGYEN MEGSÉRÜLTEK. SZABADLÁBRA HELYEZTÉK EVA REZESOVÁT. A SZLOVÁK NÕ 2012-BEN ITTASAN OKOZOTT BALESETET AZ M3-ASON, AMIBEN NÉGY EMBER MEGHALT. REZESOVÁT A BÍRÓSÁG 9 ÉVRE ÍTÉLTE, DE JÓ MAGAVISELETE MIATT 6 ÉV UTÁN SZABADULT. KAMIONBA ROHANT EGY KISTEHERAUTÓ HAJNALBAN AZ M0-S MEGYERI HÍD FELÉ VEZETÕ OLDALÁN, A BALESETBEN EGY EMBER MEGHALT. TERRORISTA CSOPORT TÁMOGATÁSÁVAL VÁDOL A CSONGRÁD MEGYEI FÕÜGYÉSZSÉG EGY KURD HÁZASPÁRT, AKIKNEK KORÁBBAN ELUTASÍTOTTÁK MAGYARORSZÁGI MENEDÉKKÉRELMÉT. EMELKEDIK AZ ÜZEMANYAGOK ÁRA: A BENZIN ÉS A GÁZOLAJ IS 3 FORINTTAL DRÁGUL SZERDÁN.