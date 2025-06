Üzenetet küldött Donald Trump: Iránnak most kell alkut kötnie + videó

Megosztás itt:

Iránnak most kell alkut kötnie, mert a következő izraeli támadás a mostaninál is brutálisabb lesz-közölte az Egyesült Államok Elnöke. Donald Trump emlékeztetett: már több esélyt is adott a siíta államnak, hogy megállapodjon a nukleáris programjáról. A Kreml indokolatlannak és törvénytelennek nevezte az izraeli támadást.

"Vlagyimir Putyin a védelmi minisztériumon, a Külföldi Hírszerző Szolgálaton és a külügyminisztériumon keresztül valós idejű jelentéseket kap a térségbeli fejleményekről. Oroszország aggódik és elítéli a helyzet eszkalálódását"- mondta az orosz elnöki hivatal szóvivője.

Az ENSZ főtitkára aggodalmát fejezte ki az izraeli légicsapás miatt. Továbbá mindkét felet arra szólította fel, hogy ne súlyosbítsák a helyzetet.

"A főtitkár elítél minden katonai eszkalációt a Közel-Keleten. Különösen aggasztják az iráni nukleáris létesítmények elleni izraeli támadások, miközben Irán és az Egyesült Államok között tárgyalások folynak az iráni nukleáris program helyzetéről. A főtitkár emlékeztet az ENSZ-tagállamok azon kötelezettségére, hogy az ENSZ Alapokmányával és a nemzetközi joggal összhangban járjanak el. A főtitkár arra kéri mindkét felet, hogy tanúsítsanak maximális önmérsékletet, mindenáron elkerülve a konfliktus eszkalációját, amit a térség aligha engedhet meg magának" - mondta az ENSZ genfi irodájának a szóvivője.