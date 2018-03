A 76 évesen elhunyt világhírű fizikusprofesszort a nagy-britanniai Cambridge-i Egyetem templomában búcsúztatták; családtagjai, barátai és tisztelői körében.

A szertartáson részt vett Eddie Redmayne színész is, aki Hawkingot alakította A mindenség elmélete című filmben, de lerótta kegyeletét a Queen gitárosa, Brian May és a Tesla-alapító Elon Musk is.