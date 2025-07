Utólagos lebukás: Obama hamis hírszerzési dokumentumokat gyártatott beosztottjaival

Felbecsülhetetlen értékű iratot kapott vissza Magyarország

A New York-i kerületi ügyészség visszaszolgáltatott egy felbecsülhetetlen értékű, 1675-ben írt kéziratot Magyarországnak, amelyet korábban Budapestről loptak el - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán New Yorkban.