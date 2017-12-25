2017. december 25.,
hétfő, Eugénia napja

Utódja megkegyelmezett a börtönben ülő államfőnek

Hír TV

2017. december 25., hétfő 13:38

Megkegyelmezett az emberi jogok megsértése és korrupció miatt 25 éves börtönbüntetését töltő Alberto Fujimori volt perui államfőnek utódja. Az ugyancsak korrupciós botrányba keveredett jelenlegi perui elnök azzal indokolta az amnesztiát, hogy a dél-amerikai országot 1990 és 2000 között irányító, 79 éves Fujimori gyógyíthatatlan betegségben szenved.

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PerukegyelemAlberto Fujimori

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