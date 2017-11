Utcai tiltakozók bénítják a forgalmat Katalóniában

MÉGIS LEHET NÉPSZAVAZÁST TARTANI A CIVILTÖRVÉNYRÕL, A KÚRIA FELÜLBÍRÁLTA A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JÚLIUSI HATÁROZATÁT. A MOMENTUM MÁR JELEZTE IS: NAPOKON BELÜL ELINDÍTJA AZ ALÁÍRÁSGYÛJTÉSÉT AZ ÜGGYEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN. ELKEZDI LEHÍVNI A KORMÁNY AZ OROSZ HITELT A PAKSI ATOMERÕMÛ BÕVÍTÉSÉHEZ - PORTFOLIO.HU. ROGÁN ANTAL KÖRE IS JÓL JÁR AZ ITALAUTOMATÁK ADÓHIVATALHOZ TÖRTÉNÕ BEKÖTÉSÉVEL - MNO.HU PÁRBESZÉD: MEG KELL TILTANI A VÁLASZTOTT TISZTVISELÕKNEK AZ OFFSHORE-ÜGYLETEKET, AMELYEKRE 30 SZÁZALÉKOS FORRÁSADÓT VETNÉNEK KI. LMP: AZ EDDIG BEVALLOTT 160 MRD FORINT ÖTSZÖRÖSE, 800 MRD FORINT VOLT A MAGYAR NEMZETI BANK NYERESÉGE A DEVIZAHITELEK ÁRFOLYAMÁTVÁLTÁSÁN. 5,4 SZÁZALÉKKAL NÕTT AZ IPARI TERMELÉS SZEPTEMBERBEN JELENTETTE A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. KSH: SZEPTEMBERBEN 5,5 SZÁZALÉKKAL NÕTT AZ EXPORT. ORBÁN VIKTOR VEJÉVEL, TIBORCZ ISTVÁNNAL ISZOGATOTT EGY BUDAPESTI ÉTTEREMBEN LÁZÁR JÁNOS - AZONNALI.HU. 35 M FT UNIÓS PÉNZT NYERT EGY PÁLYÁZATON L. SIMON LÁSZLÓ FELESÉGE - MAGYAR NEMZET. ORBÁN VIKTOR MIGRÁCIÓS POLITIKÁJÁT ÉS KÖZMUNKAPROGRAMJÁT DICSÉRTE AZ INDEXNEK ADOTT INTERJÚJÁBAN MEDGYESSY PÉTER. A VOLT KORMÁNYFÕ SZERINT SZÉL BERNADETT LEHET AZ EGYETLEN KOMOLY ELLENZÉKI KIHÍVÓJA ORBÁNNAK. AZONNALI HATÁLLYAL FELMENTETTE A SZEXUÁLIS ZAKLATÁSSAL VÁDOLT KERÉNYI MIKLÓS GÁBORT A BUDAPESTI OPERETTSZÍNHÁZ IGAZGATÓSÁGA. HÁROM FORINTTAL EMELKEDETT A BENZIN LITERENKÉNTI ÁRA, A GÁZOLAJÉ NEM VÁLTOZOTT. KATALÁN POLGÁRMESTEREK A POLITIKAI FOGLYOK SZABADON BOCSÁTÁSÁT KÖVETELTÉK BRÜSSZELBEN. OFFSHORE-BOTRÁNY - KÁROLY HERCEG OLYAN KLÍMAEGYEZMÉNY-MÓDOSÍTÁSÉRT KAMPÁNYOLT, AMELYBÕL BEFEKTETÉSI HASZNA SZÁRMAZHATOTT VOLNA. NYÍLTAN ATEISTA, ÉS ERÕSZAKOS VOLT A TEXASI ÁMOKFUTÓ, AKI SZÁNDÉKOSAN VÁLASZTOTT EGY BAPTISTA TEMPLOMOT A MÉSZÁRLÁSRA VASÁRNAP. ELEGENDÕ BIZONYÍTÉKOT GYÛJTÖTT ROBERT MUELLER KÜLÖNLEGES ÜGYÉSZ MICHAEL FLYNN, TRUMP VOLT NEMZETBIZTONSÁGI FÕTANÁCSADÓJÁNAK MEGVÁDOLÁSÁHOZ. DEMOKRATA PÁRTI GYÕZELEM SZÜLETETT A KORMÁNYZÓVÁLASZTÁSON NEW JERSEYBEN ÉS VIRGINIÁBAN. TRUMP A ROSSZ IDÕJÁRÁS MIATT NEM KERESTE FEL A KÉT KOREÁT ELVÁLASZTÓ FEGYVERMENTES ÖVEZETET. TRUMP: ÉSZAK-KOREA NE BECSÜLJE ALÁ ÉS NE TEGYE PRÓBÁRA A CIVILIZÁLT VILÁGOT. FEHÉR HÁZ: ÉSZAK-KOREAI PÉNZÜGYI KAPCSOLATAI FELFÜGGESZTÉSÉRE KÉRI KÍNÁT DONALD TRUMP. KREML: PUTYIN ÉS TRUMP MINDENKÉPP TALÁLKOZIK VIETNAMBAN. KÉT UKRÁN KATONA ELESETT, HÁROM MEGSEBESÜLT AZ ELMÚLT NAPBAN A DONYEC-MEDENCÉBEN FOLYÓ HARCOKBAN. UKRAJNA FELBONTOTTA A FEGYVERSZÁLLÍTÁSOKRÓL KÖTÖTT EGYEZMÉNYT OROSZORSZÁGGAL. BRÜSSZEL 30 SZÁZALÉKKAL CSÖKKENTENÉ AZ ÚJ GÉPJÁRMÛVEK SZÉNDIOXID-KIBOCSÁTÁSÁT 2030-RA. ÕRIZETBE VETTEK TÍZ, TERRORGYANÚS EMBERT FRANCIAORSZÁGBAN ÉS SVÁJCBAN. HACKEREK ISZLAMISTA PROPAGANDAVIDEÓT HELYEZTEK EL AMERIKAI ISKOLÁK HONLAPJAIN. A KORRUPCIÓELLENES KAMPÁNY KEZDETÉNEK NEVEZTE A SZAÚDI FÕÜGYÉSZ, HOGY A HÉTVÉGE ÓTA TÖBB TUCAT VOLT MINISZTERT LETARTÓZTATTAK. AZ IRÁNI ELNÖK A SZAÚDI AGRESSZIÓRA ADOTT VÁLASZNAK NEVEZETE A RIJÁD ELLENI HÚSZI RAKÉTACSAPÁST. BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS INDULHAT A VENEZUELAI PARLAMENT ALELNÖKE ELLEN, AZ ELLENZÉKI POLITIKUST ERÕSZAK SZÍTÁSÁVAL VÁDOLJÁK. ILLEGÁLIS MOTOROLAJ-KERESKEDÕ CÉGLÁNCOLATOT SZÁMOLT FEL A NAV. AUTÓVAL ÜTKÖZÖTT EGY BUSZ A 6-OS FÕÚTON A FÁCÁNKERTI LEÁGAZÓNÁL, AZ AUTÓ SOFÕRJE ÉLETÉT VESZTETTE. ÖTRE EMELKEDETT A DÁMÓCI HALÁLOS ÁLDOZATAINAK SZÁMA, MIUTÁN MA ÚJABB KÉT EMBER VESZTETTE ÉLETÉT A MISKOLCI KÓRHÁZBAN. PERÚJÍTÁSI NYOMOZÁST RENDELT EL A FÕVÁROSI ÍTÉLÕTÁBLA AZ ARANYKÉZ UTCAI GYILKOSSÁGBAN HOZOTT BÍRÓSÁGI ÍTÉLETTEL KAPCSOLATBAN. LAKHELYELHAGYÁSI TILALMAT KÉR A HÉTVÉGI FRADI-BALHÉ MÁR AZONOSÍTOTT GYANÚSÍTOTTJAIRA AZ ÜGYÉSZSÉG. MILLIÓS ÉRTÉKÛ, ÖSSZESEN 485 ADAG KÁBÍTÓSZERT FOGLALTAK LE A BUDAPESTI NYOMOZÓK JÓZSEFVÁROSBAN.