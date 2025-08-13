Keresés

Külföld

USA külügyminisztérium: Magyarország emberi jogi helyzete stabil, nem történt romlás az elmúlt évben

2025. augusztus 13., szerda 09:04 | Origo
Magyarország Brüsszel amerikai emberi jogi jelentés

A 2024-es amerikai emberi jogi jelentés szerint Magyarországon nem történt jelentős változás az emberi jogi helyzetben, és nem érkeztek hiteles jelentések súlyos jogsértésekről. Az emberi jogi dokumentum megerősíti: van sajtó- és szólásszabadság, az állampolgári jogokat a kormány tiszteletben tartja, és működik a jogállamiság. Az amerikai jelentés éles ellentétben áll a Brüsszelből és egyes nyugati médiumokból érkező negatív narratívákkal.

teljes cikk az Origo honlapján érhető el.

Az Egyesült Államok külügyminisztériuma 2024. évi „Country Reports on Human Rights Practices” című emberi jogi beszámolójában Magyarország kapcsán megállapította, hogy az ország emberi jogi helyzete stabil, és nem történt romlás az elmúlt évben. A jelentés nyomatékosítja, hogy „nem voltak hiteles jelentések jelentős emberi jogi visszaélésekről”, és a magyar kormány lépéseket tett azon kevés ügyben, ahol problémát találtak.

A dokumentum hangsúlyozza, hogy Magyarország Alaptörvénye és jogszabályai biztosítják a véleménynyilvánítás szabadságát, beleértve a sajtót is. A kormány ezt a jogot általában tiszteletben tartja, és független médiumok széles spektrumon fejtik ki nézeteiket. Bár a kormányzati politika és a médiapiaci viszonyok hatással lehetnek bizonyos médiumokra, a jelentés egyértelműen rögzíti: a sajtó működik, és nincs rendszerszintű cenzúra.

A jelentés szerint nem történt önkényes letartóztatás, kényszerabortusz vagy erőszakos eltüntetés. A rendőrségi és bírósági eljárások alapvetően megfelelnek a jogállami normáknak, a vádlottaknak joga van ügyvédhez és tisztességes eljáráshoz. Az amerikai külügyminisztérium megjegyzi: a hatóságok betartatják a törvényeket, és szükség esetén szankcionálják a jogsértő hivatalos személyeket.

A jelentés részletesen kitér a munkavállalói jogokra is. Magyarországon biztosított a szakszervezeti tagság, a kollektív tárgyalás, valamint a munkavédelmi előírások betartatása. A minimálbér a létminimum felett van, a munkaidő és pihenőidő szabályozása megfelel a nemzetközi normáknak, és a munkahelyi biztonsági előírásokat rendszeresen ellenőrzik.

Fotó: Shutterstock

Háború Ukrajnában

