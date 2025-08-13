USA külügyminisztérium: Magyarország emberi jogi helyzete stabil, nem történt romlás az elmúlt évben

Megosztás itt:

Az Egyesült Államok külügyminisztériuma 2024. évi „Country Reports on Human Rights Practices” című emberi jogi beszámolójában Magyarország kapcsán megállapította, hogy az ország emberi jogi helyzete stabil, és nem történt romlás az elmúlt évben. A jelentés nyomatékosítja, hogy „nem voltak hiteles jelentések jelentős emberi jogi visszaélésekről”, és a magyar kormány lépéseket tett azon kevés ügyben, ahol problémát találtak.

A dokumentum hangsúlyozza, hogy Magyarország Alaptörvénye és jogszabályai biztosítják a véleménynyilvánítás szabadságát, beleértve a sajtót is. A kormány ezt a jogot általában tiszteletben tartja, és független médiumok széles spektrumon fejtik ki nézeteiket. Bár a kormányzati politika és a médiapiaci viszonyok hatással lehetnek bizonyos médiumokra, a jelentés egyértelműen rögzíti: a sajtó működik, és nincs rendszerszintű cenzúra.

A jelentés szerint nem történt önkényes letartóztatás, kényszerabortusz vagy erőszakos eltüntetés. A rendőrségi és bírósági eljárások alapvetően megfelelnek a jogállami normáknak, a vádlottaknak joga van ügyvédhez és tisztességes eljáráshoz. Az amerikai külügyminisztérium megjegyzi: a hatóságok betartatják a törvényeket, és szükség esetén szankcionálják a jogsértő hivatalos személyeket.

A jelentés részletesen kitér a munkavállalói jogokra is. Magyarországon biztosított a szakszervezeti tagság, a kollektív tárgyalás, valamint a munkavédelmi előírások betartatása. A minimálbér a létminimum felett van, a munkaidő és pihenőidő szabályozása megfelel a nemzetközi normáknak, és a munkahelyi biztonsági előírásokat rendszeresen ellenőrzik.

Fotó: Shutterstock