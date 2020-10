USA 2020: Joe Biden az öreg ravasz róka ellen

1423 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 50 180 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 48 beteg, így az elhunytak száma 1259 főre emelkedett, 14 905-en már meggyógyultak. Fontos, hogy mindenki beoltassa magát influenza ellen - jelentette ki a Nemzeti Népegészségügyi Központ osztályvezetője. Galgóczy Ágnes hangsúlyozta: az állam ebben az évben mindenki számára ingyenesen biztosítja az influenza elleni védőoltást. Van és lesz elég kórházi ágy - jelentette ki az emberi erőforrások minisztere a közösségi oldalára feltöltött videóban. Kásler Miklós közölte: a legfontosabb rendezőelv, hogy minél kevesebb fertőzött kerüljön kórházba. A koronavírus-fertőzési láncok megszakítására is alkalmas lehet a pénteken kezdődő őszi szünet az iskolákban - mondta Maruzsa Zoltán államtitkár. A tömegrendezvények és a járványügyi szempontból rizikósabb helyek kerülésére kérte a diákokat a köznevelésért felelős államtitkár Magyarország élőben című műsorunkban. Maruzsa Zoltán hangsúlyozta, ez nem azt jelenti, hogy a fiatalok a négy fal között töltsék el az őszi szünetet. Emlékeztetett: a felelős magatartás gátolhatja a vírus behurcolását az intézményekbe. A Magyar Honvédség katonái is részt vesznek az iskolák fertőtlenítésében az őszi szünetben – közölte Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára. Úgynevezett antigén gyorsteszteket használnak a mentők az új koronavírus kimutatására, amely 97 százalékos hatékonysággal működik - közölte Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója. Kövér László, az Országgyűlés elnöke a nemzeti konszenzus felé vezető út első és legfontosabb lépésének tartaná, ha az ellenzék hitet tenne a jelenlegi családtámogatási rendszer mellett. Kövér László AzÜzlet.hu-nak adott interjúban elmondta: nemzetpolitikai téren óriási előrelépés történt 2010 óta, talán még nagyobb is mint amiről reálisan álmodhattak. Az egygyermekeseknek is érdemes családi otthonteremtési kedvezménnyel vásárolniuk ingatlant - hangsúlyozta Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter a Kossuth rádióban. Elosztókat adott át az erzsébetvárosi Fidelitas a helyi vezetésnek, ezzel tiltakozva az önkormányzatban történt DK-s áramlopás ellen. A rendőrség korábban azért vonult ki az erzsébetvárosi hivatalhoz, mert feltehetőleg egy DK-s képviselő az önkormányzat áramát lopva bányászhatott kriptovalutát. Amennyiben az erzsébetvárosi önkormányzat internet hozzáférését használta a kriptovaluta bányászásához Borka-Szász Tamás, biztonsági rést nyithatott kiberbűnözők számára - mondta Bajkai István Magyarország élőben című műsorunkban. A Fidesz országgyűlési képviselő hangsúlyozta: életszerűtlennek tartja, hogy a DK-s képviselő közvetlen kollégái ne tudtak volna Borka-Szász Tamás a számítógépnek az üzemeléséről. Nem lett igazuk a baloldali képviselőknek, amikor a 2019-es büdzsét fenntarthatatlannak nevezték - jelentette ki a pénzügyminiszter, a tavalyi költségvetés zárszámadásáról folytatott parlamenti vitában. Varga Mihály közölte: a jelenlegi krízishelyzetet a kormány nem megszorításokkal, hanem átfogó programokkal enyhíti. A Liget Budapest Projekt eddig átadott elemei már több mint másfél millió látogatót vonzottak - közölte Gyorgyevics Benedek, a Városliget Zrt. vezérigazgatója. Szaúd-Arábia új gazdasági stratégiája rendkívül komoly lehetőségeket kínál a magyar vállalatok számára - hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Rijádban. Továbbra is kettős mérce érvényesül Brüsszelben az emberi jogok és a jogállamiság szempontjából - jelentette ki Hidvéghi Balázs, a Fidesz európai parlamenti képviselője. Veszélyes az európai baloldal felelőtlen költségvetési politikája és túlköltekezési igyekezete a koronavírus okozta gazdasági válság idején - mondta Győri Enikő, a Fidesz uniós parlamenti képviselője Brüsszelben. Orbán Viktorral közösen valljuk, hogy a szabadágért küzdő magyar 56-os hősökhöz hasonló bátor népekre van szükség, akik emlékeztetik Európát valódi identitására, csak erre lehet jövőt építeni - mondta Giorgia Meloni, a jobboldali Olasz Testvérek elnöke. Hét ember, köztük két kiskorú ellen javasolt vádemelést terrorista emberölésben való bűnrészesség gyanúja miatt a francia terrorelhárítási ügyész a pénteken történt tanárgyilkosság ügyében. A világon már 41,1 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 1,1 millió, a meggyógyultaké pedig 28 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Tovább gyorsult a koronavírus-fertőzés terjedése Ukrajnában, egy nap alatt 6719 új esetet regisztráltak. Új óvintézkedéseket, a közéletet és a gazdasági életet tovább korlátozó döntéseket hozott a cseh kormány rendkívüli ülésén a koronavírus-járvány terjedésének megfékezése érdekében. Csehországban az alapszükségleti termékeket árusító boltokon kívül bezárják az összes üzletet és szolgáltatást. Korlátozzák a lakosság szabad mozgását is, kivételt képez a munkahelyre való eljutás, a bevásárlás és az egészségügyi központok felkeresése. Tovább romlott a járványhelyzet Szlovákiában, egy nap alatt több mint 2200 új koronavírus-fertőzöttet jegyeztek fel. A francia kormány 2021. április 1-ig tervez korlátozásokat a koronavírus-járvány megfékezésére a kormányülésen megvitatott törvénytervezet szerint. Spanyolországban átlépte az egymilliót a regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma, egy nap alatt mintegy 17 ezer új esetet jegyeztek fel. Nagy-Britanniában egy nap alatt csaknem 27 ezer új koronavírus-fertőzöttet azonosítottak. Barack Obama volt amerikai elnök Donald Trump jelenlegi elnököt támadva kampányolt volt alelnöke, a demokraták elnökjelöltje, Joe Biden mellett szerdán a pennsylvaniai Philadelphiában. Oroszország és Irán megpróbált beavatkozni a 2020-as amerikai választásokba - jelentette be John Ratcliffe, az Országos Hírszerzési Igazgatóság vezetője egy váratlanul összehívott sajtókonferencián. Illegális bevándorlók elleni támadásokkal vádolja a horvát rendőrséget a Dán Menekülttanács. Fuat Oktay török alelnök azt mondta, hogy ha Baku katonát és hadászati támogatást kér Törökországtól az azeri és az örmény erők közt zajló hegyi-karabahi konfliktushoz, Ankara nem habozik teljesíteni. Továbbra is az utcákon maradtak azok a nigériai tüntetők, akik már több mint két hete tiltakoznak a rendőri brutalitás ellen. Szemtanúk szerint 12 embert megöltek a rendfenntartók. Az afgán erők 34 tagját megölték a tálibok a Tahár tartományban végrehajtott támadásuk során - közölték tisztségviselők. 2,3 tonna kokaint foglaltak le a paraguayi hatóságok, a kábítószer feketepiaci értéke becslések szerint 600 millió dollár. Idén utoljára a hosszú hétvégén lesz megnyitva a pesti rakpart a gyalogos- és kerékpáros-forgalom előtt – közölte a Főpolgármesteri Hivatal. Az október 23-i és a november 1-jei ünnepnapokon, valamint az őszi szünet ideje alatt változik a helyközi és a Volánbusz üzemeltetésében lévő helyi járatok közlekedési rendje. Mávinform: Az ünnep és a háromnapos munkaszünet miatt változik a vasúti közlekedési rend. Október 22-én pénteki, 23-án szombati, 24-én ünnepnapi, 25-én a szokásos vasárnapi menetrend szerint közlekednek a vonatok. Női kosárlabda NB I: Ludovika-FCSM Csata - ELTE BEAC Újbuda 106:66, Aluinvent DVTK - PINKK-Pécsi 424 90:73; ZTE NKK - Atomerőmű KSC Szekszárd 42:129 Férfi kosárlabda NB I: Kaposvári KK - Naturtex-SZTE-Szedeák 51:64 Férfi vízilabda ob I: PannErgy-Miskolc - FTC-Telekom Waterpolo 4:17; Szolnoki Dózsa - Kaposvári VK 16:8 A Magyar Labdarúgó Szövetség jövő pénteken kezdi meg a jegyértékesítést a válogatott novemberi, három hazai találkozójára, köztük az Izland elleni Európa-bajnoki pótselejtezőre.