Ursula von der Leyenről szavaznak, holnap pedig Magyar Péter és Ilaria Salis mentelmi jogáról + videó

Közép-európára legnagyobb hatást gyakorló két háború a közel-keleti és az ukrajnai konfliktusban közös, hogy mindkét esetben Donald Trump jelentheti a békét, sőt igazából Donald Trump jelenti az egyetlen reményt – mondta a magyar miniszter.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Újabb bizalmatlansági indítványt nyújttak be ursula von der Leyen ellen. Ráadásul két ellentétes táborhoz tartozó frakció. Ezúttal a patrióták és a baloldali is kezdeményezték az Európai Bizottság elnökének távozását.
Sebastien Lékornü egy hónapot töltött el a francia miniszterelnöki székben. A kormányfő lemondását Emmanuel Macron államfő elfogadta. A témában kapcsoltuk Szűcs Anitát, a Budapesti Corvinus Egyetem docensét.
Mary E. Brunkow és Fred Ramsdell amerikai, valamint Szakagucsi Simon japán tudós kapja az idei orvosi-élettani Nobel-díjat a perifériás immuntoleranciával kapcsolatos felfedezéseikért - jelentették be hétfőn a stockholmi Karolinska Intézetben.