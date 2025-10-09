Ursula von der Leyen elmozdításáról dönthet az Európai Parlament + videó

Ügyvédje Aranyosi Péter szájába rágta, mit kell mondania + videó

Az olasz kormánypártok szerint az EP Orbán Viktornak akart üzenni Salis felmentésével + videó

Nagy Feró osztott-szorzott és úgy döntött, hogy nem lép fel Puzsérék tüntetésén – pedig hívták + videó

Krasznahorkai László magyar írónak ítélte oda idén az irodalmi Nobel-díjat a Svéd Akadémia, amely csütörtökön Stockholmban jelentette be döntését.

Az illegális bevándorlás ügyében "nem a migránsok közép- és kelet-európai országokba történő kényszerű átirányítása jelenti a megoldást" - hangsúlyozta Nawrocki.

