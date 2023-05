Ursula von der Leyen biztathatta az ukránokat a kőolajvezeték leállítására

Megosztás itt:

Deutsch Tamás szerint a Bizottság elképesztő erőket mozgósít, hogy belesodorja az embereket a háborúba. Magyarország azonban következetesen a béke mellett foglal állást. Deutsch Tamás hozzátette: az Európai Bizottság nem felettes szerv, így nem oszt nem szoroz, hogy milyen politikai akcióval állnak elő.

Nemet mondunk következetesen és határozottan a háborúra, békepárti álláspontunk van. Mi nemet mondunk az illegális migrációra és mi nemet mondunk a kiskorú gyermekek szexualizálására. Ahogy ezt a miniszterelnök úr világosan és egyértelműen, még Brüsszelben is jól érthetően megfogalmazta: no war, no migration, no gender. Ebből mi nem vagyunk hajlandóak engedni. Elképesztő erők mozdulnak meg, elképesztő erejű ez a nyomásgyakorlás – fogalmazott Deutsch Tamás.