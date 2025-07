Ursula von der Leyen azonnali távozását követelik az olasz gazdák + videó

Megosztás itt:

Hatalmas plakátokkal vonultak a felháborodott olasz gazdák Róma leghíresebb nevezetességei elé, hogy Ursula von der Leyen azonnali távozását követeljék. Elegük van a bizottsági elnök által okozott katasztrófákból. Tönkre tette az európai mezőgazdaságot, az élelmiszer termelést, arról nem beszélve, hogy a tagországok demokráciáját is lábbal tiporja. Az olasz gazdák szerint Von der Leyen az elsőszámú felelős az európai gazdaság megfenekléséért. Azt állítják, hogy elhibázott agrárpolitikája tízszer nagyobb veszteséget okozott, mint a Donald Trump által ígért amerikai vámok. A gazdák a bizottsági elnököt ábrázoló transzparensekkel vonultak az utcára, melyen Von der Leyen mesefigurává változtatott arcképe látható. Azt állítják, hogy saját birodalmat, épített teljes mértékben figyelmen kívül hagyva a tagállamok kormányait. Róma néhány ikonikus helyszínén: a Colosseumnál, a Trevi-kútnál, a Piazza Navonán, valamint a Szenátusnál kívánták hallatni a hangjukat az olasz gazdák, miközben Brüsszelben is utcára vonultak. Azzal vádolják a bizottság elnökét, hogy ellehetetleníti az európai gazdákat, eltörölte a demokráciát, megalázza a tagállamokat, fütyül az európai polgárok véleményére és a kontinens jövőjére. A mezőgazdaságból elvont forrásokat fegyverekre költi, miközben megnyitja az európai piacot a rossz minőségű külföldi árú előtt. Az olasz gazdák szerint Von der Leyen alkalmatlanságát bizonyítja az is, hogy az amerikai vezetés 30 százalékos vámmal fenyegeti az európai árucikkeket.