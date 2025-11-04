Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 04. Kedd Károly napja
Jelenleg a TV-ben:

Napindító

Következik:

Napindító 09:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Urnához járulnak a választók New Yorkban, Virginiában és New Jersey-ben

2025. november 04., kedd 06:46 | MTI
választások Egyesült Államok

Választást tartanak New Yorkban, Virginiában és New Jersey-ben kedden, egy évvel Donald Trump elnökválasztási győzelme után.

  • Urnához járulnak a választók New Yorkban, Virginiában és New Jersey-ben

New Yorkban a közvéleménykutatások szerint a polgármesteri szék sorsa a Demokrata Párt színeiben induló, magát "demokratikus szocialistaként" jellemző Zohran Mamdani és a függetlenként szereplő Andrew Cuomo korábbi demokrata kormányzó között dőlhet el.

Az utolsó közvélemény-kutatások szerint Zohran Madani jóval esélyesebb a győzelemre, két számjegyű a vezetésének aránya Andrew Cuomo-val szemben.

Megválasztása esetén az indiai származású, ugandai-amerikai kettős állampolgárságú Zohran Mamdani lesz New York első muzulmán vallású polgármestere.

A republikánus párti jelölt, Curtis Sliwa támogatottsága jóval elmaradt két vetélytársáétól, aki Donald Trump elnök ösztönzésére sem volt hajlandó visszalépni a független jelölt javára.

Az elnök egy vasárnap sugárzott televíziós interjúban közvetett módon Andrew Cuomo-t biztosította támogatásáról.

Donald Trump a CBS–nek úgy fogalmazott, hogy "semmilyen módon nem vagyok rajongója Cuomo-nak, de ha egy rossz demokrata és egy kommunista között kell választani, akkor mindenképpen a rossz demokratát választom". Az elnök kilátásba helyezte, hogy amennyiben az általa kommunistának tartott Mamdani kerül a polgármesteri pozícióba, akkor a város elveszítheti a szövetségi támogatásokat.

Hétfőn Elon Musk milliárdos vállalkozó is bejelentette, hogy Andrew Cuomo-t támogatja a polgármester-választáson.

Döntését azzal indokolta, hogy a republikánus Curtis Sliwa-ra leadott minden szavazat Zohran Mamdanit segíti.

Andrew Cuomo 2011 és 2021 között New York állam demokrata párti kormányzója volt, a polgármesterjelöltségért tartott demokrata előválasztáson az idén ugyanakkor alulmaradt Zohran Mamdanival szemben, amit követően függetlenként indult el.

New York-on kívül kedden Virginia és New Jersey államban tartanak általános választást, ahol a kormányzóról döntenek a szavazópolgárok.

A demokrata és republikánus jelöltek támogatottsága közötti különbség a kampány utolsó szakaszában összezárult, ugyanakkor az utolsó felmérések is mindként helyen a demokrata jelölt előnyét mutatták.

Donald Trump elnök hétfő videón keresztül vett részt mind Virginiában, mint New Jersey-ben a republikánus jelöltek utolsó kampányeseményein.

A demokrata jelöltek oldalán Barack Obama volt elnök kampányolt mindkét államban.

New Jersey-ben demokrata színekben Mikie Sherill kongresszusi képviselő indul a republikánus Jack Ciatarelli, az állam törvényhozásának korábbi tagja ellen, aki négy évvel ezelőtt szoros versenyben maradt alul a kormányzóválasztáson.

Virginia államban a demokraták Abigail Spanberger korábbi kongresszusi képviselőt indítják, míg a republikánus párt színeiben Winsome Earle-Sears kormányzóhelyettes szállt harcba a kormányzói székért.

Virginia államban négy évvel ezelőtt meglepetésre republikánus kormányzót választottak Glen Youngkin személyében, akinek demokrata többségű állami törvényhozással kellett együtt dolgoznia. A hivatalban lévő kormányzó az állam törvényei szerint nem indulhat újra.

Virginiában nagy harc folyik az igazságügyeket irányító állami főügyész pozíciójáért, ami szintén választáson dől el. A demokrata jelölt Jay Jones körül az ősz elején kirobbant botrány nyomán a közvéleménykutatások a republikánus jelölt Jason Miyares előnyét mutatják.

Fotó: illusztráció (Shutterstock)

 
 

További híreink

Ön is szenved ettől a betegségtől? Az új kutatás áttörést jelenthet!

Donald Tusk: Vagy börtön vagy Budapest

A vecsési asszonyok titka: így lesz isteni a házi savanyú káposzta!

Orosz olaj: sorra hullanak a csontvázak a szekrényből

Mélyütés Szoboszlainak, kikerült a csapatból a Liverpool-Real Madrid BL-rangadó előtt

A világ második legidősebb élő olimpiai bajnoka immár egy magyar sportoló

Láncreakció – Németország és Lengyelország politikusai azzal fenyegetőznek, hogy megváltoztatják a befogadási politikájukat, miután Kijev enyhítette a kilépési szabályokat + videó

Ollózó mozdulat után lőtt győztes gólt a magyar válogatott focista – videó

Lépett a miniszter az ELTE-n történt botrány után – eldőlt a provokátor sorsa

További híreink

Láncreakció – Németország és Lengyelország politikusai azzal fenyegetőznek, hogy megváltoztatják a befogadási politikájukat, miután Kijev enyhítette a kilépési szabályokat + videó

Donald Tusk: Vagy börtön vagy Budapest

Zelenszkij személyében fenyegette meg Putyint

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Láncreakció – Németország és Lengyelország politikusai azzal fenyegetőznek, hogy megváltoztatják a befogadási politikájukat, miután Kijev enyhítette a kilépési szabályokat + videó
2
Rettenetes tragédia történt a Himalája alaptáborában
3
Ezzel az óriási repülőgéppel bővül a Magyar Honvédség arzenálja
4
Magyar Péter embere meglepődött, hogy simán felhívtuk az adatkiszivárgás után + videó
5
Csattanás az M43-ason – több mint 50 utas érintett a buszbalesetben
6
Vezércikk – Újabb botrány fokozza a káoszt a Tisza Párton belül + videó
7
Megszólalt a volt szövetségi kapitány a magyar labdarúgó-válogatottról
8
Arne Slot véleményt mondott Szoboszlaiék heti csúcsrangadói előtt
9
„Csapataink harcban álltak” – nemzeti gyásznap van ma Magyarországon
10
Tragédia rázta meg a szerb sportvilágot

Legfrissebb híreink

Peru megszakította diplomáciai kapcsolatait Mexikóval

Peru megszakította diplomáciai kapcsolatait Mexikóval

 Peru hétfőn bejelentette, hogy megszakította diplomáciai kapcsolatait Mexikóval, miután a mexikói nagykövetség Limában menedékjogot adott Betssy Chavez volt perui miniszterelnöknek, akit a 2022-ben történt puccskísérletben való részvétellel vádolnak.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Újabb részletek az angliai késes támadásról

Újabb részletek az angliai késes támadásról

Nyolcan szenvedtek életveszélyes sérüléseket abban a késeléses támadásban, amely szombat este történt Angliában egy vonaton - mondta hétfőn a londoni alsóházban Shabana Mahmood brit belügyminiszter.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!