Ünnepélyesen megnyitották a felújított prágai Állami Operát

Nincs jobboldali és baloldali klímaváltozás - hangsúlyozta Áder János köztársasági elnök a Kossuth rádióban, amelyben közmegegyezést, nemzeti minimumot sürgetett a kérdésben. Karácsony Gergely főpolgármester szerint nem retorikai fogás volt a klímavészhelyzet kihirdetése Budapesten, ugyanis a klímaszempontok elsőbbséget élveznek az új városvezetés tervezési, fejlesztési és üzemeltetési döntéseinél. Nem ultimátumként fogja fel az MSZP Gyurcsány Ferenc mondatait, amely szerint az ellenzéknek jövő őszig egy listát kell felállítani a 2022-es országgyűlési választásokra. A szocialista Korózs Lajos a Hír Tv kérdésére azt mondta: ha kormányváltást akar az ellenzék, akkor közös program, közös lista és közös miniszterelnök-jelölt kell. Az erősödő migrációs nyomásra tekintettel megkétszerezik a határvédelemben részt vevő katonák számát - közölte a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára. Németh Szilárd azt mondta: a magyar határon egyre nagyobb a nyomás, 2018 decemberéhez képest csaknem tízszeresére - 3299-re - nőtt tavaly decemberben a határsértők száma. A kormány a gazdaságvédelmi akcióterv újabb elemeivel fejlesztésekre ösztönzi a vállalkozásokat, hogy fennmaradjon a foglalkoztatás magas szintje - mondta Szajlai Csaba, a Figyelő főszerkesztő-helyettese az M1-en. Az idei évben is folytatódik, sőt, bővül a Magyar falu program - mondta a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos. Gyopáros Alpár hangsúlyozta: a kormány eltökélt annak elérésében, hogy megállítsa a kistelepülések népességcsökkenését. Idén is folytatódik a Nők 40 program, vagyis korábban elmehetnek nyugdíjba azok a nők, akiknek 40 év jogosultsági idejük van, és így nem kell megvárniuk, amíg elérik a nyugdíjkorhatárt - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Nyilvánvaló, hogy a Magyarország ellen indított eljárásnak semmi köze sincs a jogállamisághoz vagy a sajtószabadsághoz – mondta a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár a Hír Tv A nyolcas című műsorában. Kovács Zoltán szerint boszorkányüldözés folyik hazánk ellen, és egy olyan intézményrendszer akar leckét adni Magyarországnak, amely maga sem tartja be a jogszabályokat. Az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottságának összehívását kezdeményezi a Demokratikus Koalíció, hogy megvizsgálhassák: az iráni tábornok megölése után elővigyázatosságból haza kell-e hozni a magyar katonákat Irakból - közölte a párt. Magyar nyelvű helységnévtáblákat mázoltak le ismeretlen tettesek Székelyföldön, az elkövetők a román nyelvű feliratokat épen hagyták. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség elítélte és közösség elleni provokációnak minősítette a névtábla rongálást. Zoran Milanovic volt kormányfő, az ellenzéki Szociáldemokrata Párt jelöltje nyerte meg az elnökválasztás második fordulóját Horvátországban az exit-poll adatok alapján. Súlyos kibertámadás érte az osztrák külügy- és a belügyminisztérium számítógépes rendszerét - számolt be mindkét tárca. A főutcán várakozó német turisták közé hajtott egy autó az észak-olaszországi Lutagoban. A balesetben hat német fiatal a helyszínen életét vesztette, tizenegyen pedig megsérültek - közölték olasz hatósági források. Migránsokat szállító gumicsónakkal ütközött az Égei-tengeren a török parti őrség egyik hajója. A balesetben négy migráns meghalt - jelentette az Ihlas török hírügynökség. Nem sikerült az első kísérletre megszerezni a kormányalakításhoz szükséges parlamenti többséget Pedro Sánchez spanyol szocialista ügyvezető kormányfőnek. Franciaország szeretné elkerülni a kereskedelmi háborút az Egyesült Államokkal, de ha Washington pótvámokat vetne ki a francia termékekre, Párizs készen áll a viszontválaszra. Közös válasz kidolgozására hívta fel Haszan Róháni iráni elnök Recep Tayyip Erdogan török államfőt az Irakban amerikai légicsapásokban megölt Kászim Szulejmáni iráni tábornok ügye után - jelentette az iráni állami hírügynökség. Irán nem korlátozza többé atomprogramját, nem teljesíti a továbbiakban a 2015-ös megállapodásban vállalt ezen kötelezettségeit, de együttműködik a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséggel - közölte az iráni állami televízió a kormány közleményére hivatkozva. Donald Trump amerikai elnök csapássorozattal fenyegette meg Iránt a Twitteren, ha Kászim Szulejmáni tábornok alakulatának meggyilkolásáért bosszúból támadásokat indítana amerikaiak vagy amerikai érdekeltségek ellen. Az amerikai vezetésű koalíció felfüggesztette terrorellenes műveleteinek túlnyomó részét Irakban és Szíriában, hogy támaszpontjai védelmére összpontosítson az Iránnal kibontakozó feszültségek közepette. Öltönybe bújt terroristának minősítette Donald Trump amerikai elnököt az iráni távközlési miniszter, a külügyminiszter pedig arra figyelmeztette a Fehér Házat, hogy háborús bűncselekménynek számít a kulturális helyszínek elleni támadás. Megfenyegette a Közel-Keleten állomásozó amerikai katonákat Haszan Naszralláh, a Hezbollah libanoni síita szervezet vezetője Bejrútban. A Kászim Szulejmáni iráni tábornok halálát követő feszült közel-keleti helyzet fokozatos csökkentésére van szükség - jelentette ki Josep Borrel, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője amikor az iráni külügyminiszterrel tárgyalt. Meghívta Brüsszelbe az iráni külügyminisztert Josep Borrell, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője, aki ismét a Közel-Keleten kialakult feszültségek csökkentésére szólított fel. Tartsanak amerikai-iráni csúcstalálkozót Bécsben, hogy megoldják a Washington és Teherán között keletkezett feszültséget - kezdeményezte Sebastian Kurz, az Osztrák Néppárt vezetője, Ausztria leendő kancellárja. Keretek közé kell szorítani Irán gaztetteit, ugyanakkor a feszültség csökkentésére és a helyzet stabilizálására van szükség - jelentette ki Dominic Raab brit külügyminiszter. Az iraki parlamentnek sürgős intézkedéseket kell tennie, hogy a lehető leghamarább véget vessen a külföldi csapatok iraki jelenlétének - jelentette ki Ádil Abdel Mahdi ügyvezető iraki miniszterelnök. Légicsapás ért egy katonai akadémiát a líbiai fővárosban, Tripoliban, huszonnyolcan meghaltak, többségében az intézmény diákjai, többtucatnyian pedig megsebesültek - közölték a hatóságok. A japán államügyészség vizsgálatot indított Carlos Ghosn korábbi Nissan-vezér ügyében, aki a múlt héten szökött meg tokiói házi őrizetéből. Több mint ezer ember vonult utcára Hongkongnak a szárazföldi Kína határvonalához közel eső Sheung Shui körzetében, hogy tiltakozzanak a kínai kereskedők ellen, akik a demonstrálók szerint megkeserítik az ott lakók életét. Nyakon szúrta volt barátnőjét egy férfi a fővárosban, a rendőrök fél órán belül elfogták - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Testvére gyilkolta meg azt a mórahalmi férfit, akinek holttestét egy leégett családi házban találták meg - tájékoztatott a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság. Kiürítették Wizz Air egyik párizsi járatát Debrecenben. Az utasokat vészcsúszdákon szállították ki a gépből. A légitársaság közleménye szerint az Airbus A320-as hátsó részénél indulás előtt lehetséges tüzet jelentettek. A Wizz Air szerint később kiderült, hogy nem volt tűz, csak a porladó jégtelenítő folyadék kelthette füst benyomását. A repülőgépen 180 utas tartózkodott, akik közül sikerült mindenkit épségben leszállítani. A belépés gyorsításáért ideiglenesen csak a Magyarországra belépő utasok használhatják a röszkei közúti határátkelőhelyet, a kilépőforgalom az autópálya-átkelőt veheti igénybe - tájékoztatott a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense. Kisebb földrengés volt vasárnapra virradó éjjel Nagykanizsától 11 kilométerre délre - közölte a Magyar Tudományos Akadémia szeizmológiai obszervatóriuma. Jégkorong Erste Liga: Hokiklub Budapest - UTE 7:2; Corona Brasov (román) - Sport Club Csíkszereda (román) 5:2; Schiller-Vasas HC - Gyergyói HK (román) 3:1 Férfi kosárlabda NB I: Alba Fehérvár - Szolnoki Olajbányász 90:89 Babos Tímea nem jutott a főtáblára a sencseni keménypályás női tenisztornán.