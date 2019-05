Uniós csúcsot tartanak az EP-választások után

Matteo Salvini szöget vert a bevándorláspárti politikusok koporsójába és Magyarország ugyan kisebb szöggel, de szintén csatlakozott ehhez a művelethez - mondta Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök hangsúlyozta: a Liga olasz kormánypárt vezetője bebizonyította, hazudnak a bevándorláspárti politikusok amikor arról, beszélnek, hogy nem lehet megállítani a migrációt. Magyarország és Olaszország is bebizonyította, hogy képes biztonságot nyújtani a migrációval szemben - mondta Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár. EP-választás: Nem szavazhatnak levélben a Nagy-Britanniában élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyarok. Európa jövőjéről, az európai keresztény civilizáció és kultúra megőrzéséről dönt a május 26-ai voksolás, amelynek így minden korábbi EP-választásnál nagyobb tétje van – mondta Szászfalvi László, a KDNP parlamenti képviselője. A Fidesz honlapján is alá lehet írni Orbán Viktor hétpontos programját a bevándorlás megállítására - jelentette be Hidvéghi Balázs, a Fidesz kommunikációs igazgatója. Áder János köztársasági elnök felbecsülhetetlennek nevezte a Magyarország ügyét szívügyüknek tekintők összefogását a Sándor-palotában, ahol a Magyarország Barátai Alapítvány által szervezett konferencia résztvevőit fogadta. Növelte népszerűségét a Fidesz-KDNP, a biztos szavazók 57 százaléka a kormánypártokat választaná - olvasható a Nézőpont Intézet legfrissebb közvélemény-kutatásában. Letette esküjét Hajdú József Péter, a Magyar Munkáspárt és Gönczi Gergely, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt delegáltjai. Választási csalással vádolja a Jobbikot a Mi Hazánk Mozgalom, ezért feljelentést tett Novák Előd, a párt kampányfőnöke. Alapvető emberi jognak tartjuk az újságírói szabadságot és függetlenséget - közölte Molnár Csaba, a DK ügyvezető alelnöke. A magyar bíróságok az Európai Unió élvonalában vannak - jelentette ki az Országos Bírósági Hivatal elnöke, Handó Tünde. Országszerte 162 bíró jelentkezett át a jövőre megalakuló közigazgatási bíróságokra - közölte az Országos Bírósági Hivatal. Főpolgármesteri kampánya részeként kerületjárásba kezdett Karácsony Gergely, az MSZP és a Párbeszéd közös jelöltje, és elsőként a XIX. kerületbe látogatott el. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, jelenleg folyamatban van a Széchenyi lánchíd, Várhegyi alagút és Széchenyi István tér alatti villamos-közúti aluljáró felújításának közbeszerzési eljárása. A személyi jövedelemadó bevallás május 20-i határideje miatt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal fővárosi és megyei központi ügyfélszolgálatai 2019. május 6-ától, május 20-áig hétköznaponként rendkívüli nyitva tartással várják az ügyfeleket. A mai nap és a hétvégén országszerte elballagnak a diákok a középiskolákból. A mezőgazdaság és azon belül a baromfi ágazat az egyik legfontosabb szektora a magyar gazdaságnak, ezt támasztja alá, hogy 2018-ban a baromfiágazat adta az agrárium kibocsátásának több mint 14 százalékát - mondta Feldman Zsolt államtitkár. Európa biztonsága ma Törökországban kezdődik - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, miután török kollégájával, Mevlüt Cavusogluval egyeztetett Budapesten. Európának fordulatra van szüksége, visszatérésre a hagyományos kereszténydemokrata értékrendhez - hangsúlyozta Csáky Pál, a Magyar Közösség Pártjának európai parlamenti képviselője a felvidéki Dunaszerdahelyen. Az Európai Unió tagországainak vezetői május 28-án, két nappal az európai parlamenti választásokat követően csúcsértekezleten vitathatják meg a szavazás eredményét, továbbá azt, hogy ki lehet az Európai Bizottság elnöke a következő öt évben. Matteo Salvini olasz belügyminiszter szerint a bevándorlók integrálása csak az illegális migráció megállításával biztosítható. Nagyon fontos, hogy az Európai Unió együttműködjön a szabályozatlan migráció elleni küzdelemben az Afrikában gócpontnak számító Nigerrel - jelentette ki Angela Merkel német kancellár. Angela Merkel elutasította, hogy az Európai Néppárt együtt működjön a Liga olasz kormánypárt által kovácsolt új jobboldali szövetséggel. Sürgős nemzetközi támogatásra van szüksége a nyugat-afrikai Száhel-övezeti országoknak az iszlamista terrorizmus elleni küzdelemben - hangsúlyozta Angela Merkel német kancellár. Afrika a jövő kontinense, Európának az együttműködés lehetőség és kötelesség is - mondta Nacsa Lőrinc, a KDNP frakciószóvivője, Abidjanban. Egy venezuelai bíróság letartóztatási parancsot adott ki Leopoldo López ellenzéki vezető ellen, mert megsértette a 2017-ben elrendelt házi őrizet szabályait. Donald Trump amerikai elnök valamennyi vallás és követője védelmét sürgette az Országos Imanap keretében tartott washingtoni rendezvényen. A jelenlegi romániai törvényi feltételek nem tesznek lehetővé egy több milliárd eurós beruházásról szóló döntést, amely a Fekete-tengeri Neptun-térség földgáztartalékainak kitermelését célozná - állapította meg az osztrák OMV-Petrom vállalat. Megállapodással ért véget a skandináv SAS légitársaság pilótáinak sztrájkja; a pilóták az idén 3,5 százalékos béremelést kapnak. Jelentősen nő az amerikai cseppfolyósított földgáz behozatala az Európai Unióba, az import mennyisége rekordot döntött márciusban 1,4 milliárd köbméterrel - közölte az Európai Bizottság. Észak-Korea fejenként 300 grammra csökkentette az élelmiszerjegyekre vásárolható ételadagokat, miután az évtized legrosszabb termését takarították be 2018-2019-ben. Elérte India partjait a Fani ciklon - érkezését heves esőzés és óránkénti 200 kilométeres sebességű széllökések kísérték. Megölte anyját, 15 éves testvérét pedig súlyosan megsebesítette egy férfi a Vas megyei Káldon. A szegedi rendőrök elfogtak egy újszentiváni férfit, aki feltört, elvitt, majd összetört egy autóbuszt a Tisza-parti városban. Szombat este 20 órától vasárnap reggel 8 óráig szünetel az útdíjfizetési szolgáltatás - közölte a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. - a fizetős útszakaszokat a karbantartás ideje alatt sem lehet ingyenesen igénybe venni. Fucsovics Márton mérkőzéslabdáról veszített Marco Cecchinatóval szemben a müncheni salakpályás férfi tenisztorna negyeddöntőjében. A hétvégén Budapesten a Nemzeti Lovardában rendezik Magyarország idei legrangosabb nemzetközi lovastornaversenyét. A kanadai Don MacAdam személyében Stanley-kupa-győztes szakember lesz a Ferencváros jégkorong-szakosztályának utánpótlás-igazgatója. A Ferencvárosi TC a 120. születésnapját ünnepelte a kerület Bakáts téri polgármesteri hivatalában, abban a helyiségben, ahol a klubot megalapították.