Uniós ármánykodás: a vétójog kikerülésével erőltetnék tovább Ukrajna EU-s csatlakozási folyamatát

Megosztás itt:

A teljes cikk a Világgazdaság honlapján érhető el.

Az eheti, koppenhágai csúcstalálkozón a blokk azon szabályai is terítékre kerülnek, amelyek előírják, hogy csak mind a 27 tagállam egyetértésével lehet bővíteni az Európai Uniót. António Costa, az Európai Tanács elnöke az EU fővárosainak támogatását kérte Ukrajna és Moldova lehetséges tagságával kapcsolatos patthelyzet feloldása érdekében – írja a Politico.

Öt, névtelenül nyilatkozó diplomata és tisztviselő szerint Costa az EU fővárosaitól kért támogatást az új tagok felvételi folyamatának egyszerűsítéséhez, valamint Ukrajna és Moldova lehetséges tagságával kapcsolatos patthelyzet feloldásához.

A diplomáciai offenzíva célja, hogy megkerüljék Orbán Viktor magyar miniszterelnököt, aki országa vétóját arra használta fel, hogy megakadályozza Ukrajna útját az Unióhoz való csatlakozás felé. A meglévő szabályok ugyanis rögzítik, hogy mind a 27 EU-tagállamnak zöld utat kell adnia a csatlakozási folyamat minden egyes szakaszának.

Moldova, amely ugyan már hivatalos EU-tagjelölt is, Kijevvel párban van a csatlakozási folyamatban, és nem tud tovább lépni, amíg meg nem oldódik a patthelyzet. Costa javaslata szerint az úgynevezett tárgyalási klaszterek – a tagsághoz vezető út kulcsfontosságú jogi lépései – az uniós országok minősített többségének beleegyezésével nyithatók meg, nem pedig egyhangú megállapodással.

Egy klaszter lezárásához továbbra is az összes uniós főváros támogatása szükséges lenne, de a tárgyalások megkezdéséhez szükséges alacsonyabb követelmény lehetővé tenné Ukrajna és Moldova számára, hogy megkezdjék azokat a reformokat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy bizonyos szakpolitikai területeken demonstrálják az uniós normák felé tett előrelépést. A tervet ismerő személy szerint akkor sem törne meg a csatlakozás folyamata, ha egy vagy két ország ellenzi azt.

Fotó: Shutterstock