Külföld

Üldözőbe vett, majd halálra gázolt egy 12 éves biciklistát egy 18 éves sofőr Németországban

2025. szeptember 12., péntek 13:45 | MTI

Szándékos emberölés gyanújával vettek őrizetbe egy 18 éves sofőrt Németországban, aki egy parkolóban kirobbant vita után autójával üldözőbe vett egy 12 éves kerékpáros fiút, majd halálra gázolta a Stuttgarttól északra fekvő Niedernhallban - közölte pénteken a német rendőrség.

  • Üldözőbe vett, majd halálra gázolt egy 12 éves biciklistát egy 18 éves sofőr Németországban

A közlemény szerint a gyanúsított, aki csütörtök este egy 16 éves barátjával tartózkodott a parkolóban, összeveszett két kisebb fiúval. A 12 és 13 éves gyerekek ezt követően biciklivel és rollerrel akarták elhagyni a helyszínt. A két idősebb azonban autóba szállt és üldözőbe vették őket.

A 12 éves, kerékpárral menekülő fiú, akit a rendőrség közlése szerint elütöttek, a helyszínen életét vesztette, 13 éves társa nem sérült meg.

A hatóságok arról nem hoztak nyilvánosságra részleteket, hogy mi váltotta ki a veszekedést, és a fiatalok korábban ismerték-e egymást.

MTI

