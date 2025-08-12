Keresés

Ukránosított Tisza-logó és álhírek: Tseber Roland botrányos szervezetei Kárpátalján

2025. augusztus 12., kedd 20:08 | Magyar Nemzet

Tseber Roland Ivanovics, a Magyarországon kémkedés gyanújával kitiltott, Zelenszkij-párti kárpátaljai politikus újra felkavarta az állóvizet: a Tisza Párt logójára megtévesztően hasonlító, ukránosított emblémával jegyeztetett be szervezeteket, köztük a Kárpátaljai Magyarok Egyesülete – TISZA-t. A Magyar Péterhez szorosan kötődő Tseber lépései komoly kérdéseket vetnek fel a politikai manipuláció és a magyar-ukrán kapcsolatok terén.

  • Ukránosított Tisza-logó és álhírek: Tseber Roland botrányos szervezetei Kárpátalján

Ismét hallat magáról Tseber Roland Ivanovics, a kárpátaljai megyei tanács Zelenszkij-párti képviselője, Magyar Péter jó barátja, vagyis testvére, ahogy ő nevezte az ukrán kémet. írta meg a Magyar Nemzet. Roland ugyanis nem fért a bőrébe, és létrehozott több egyesületet is, amelyek nemcsak nevükben, de még logójukban is a Tisza Párt logójára hajaznak. A youcontroll katalógusában, amely az ukrán szervezetek webes adatbankjaként működik, Kárpátaljai Magyarok Egyesülete – TISZA néven létrehoztak egy szervezetet, amelynek elnöke nem más, mint maga Tseber Roland Ivanovics – számolt be róla lapunk is.

Az ukrajnai gyűjtőregiszter szerint a bejegyzésre még tavasszal, egészen pontosan 2025. április 29-én sor került. A bejegyzés szerint a kárpátaljai Tisza egy társadalmi szervezet és rövidített nevén: Tisza KME-ként szerepel. A Magyarországon korábban illegális kémként beazonosított, majd pedig kitiltott férfi, Ukrajnában aktívan kampányol a Tisza Pártnak, annak vezetőjét, Magyar Pétert pedig rendszeresen dicséri az ukrán médiában. 

Kijev rendszeresen szerepelteti, ha magyarellenes dolgokról, illetve a magyar polgári kormány elleni hergelésről van szó. Nemrég egy műsorban arról beszélt, hogy a Tisza Párt várhatóan, amennyiben hatalomra fog kerülni, majd ukránbarát politikát fog folytatni. 

Tseber nemrég a kijevi Novyny Live-nak így nyilatkozott: 

„Ha a korábbi tapasztalatokat vesszük, akkor elmondhatjuk, hogy először jelenik meg ilyen az elmúlt 18 évben Magyarországon. Valóban van változás a magyar politikai életben. Egy évvel ezelőtt a politikai porondon megjelent ez a Péter Magyar a Tisza Párttal, amit márciusban alapított, és már nyáron 30 százalékot szerzett az EP-választásokon. Bejuttatta a képviselőit. És dolgozik tovább, erősíti a befolyását. A Tisza névnek semmi köze nincs Kárpátaljához, pedig itt van a Tisza folyó, amely itt ered és Magyarországon át folyik. Tisza ez nem más, mint Tisztelet és Szabadság, ha lefordítjuk ukránra. Szórövidítés. Ez a Tisza. Ha ma lennének Magyarországon a választások, akkor a Tisza Pártra 46 százalék szavazna. Ez a magyar parlamentben 119 képviselőt jelentene a 200-ból. A Fidesz–KDNP 73 képviselőt juttatna be, és 7 képviselő a szélsőjobbos Mi Hazánktól kerülne be a törvényhozásba. És a magyar parlament három pártból állna, ha most lennének a választások. De a tendencia nő, ahogyan említettük a tiltakozó gyűlést is, amely március 15-én volt.

Magyar Péter rendezvényeire sokkal több ember megy el, mint a kormányéra. Ezért van remény arra, hogy ő retorikát fog változtatni Ukrajnával szemben. Szeretném kihangsúlyozni, hogy Magyar Péter járt Ukrajnában. Voltunk az Ohmatdit gyermekkórházban, nem találkoztunk egyáltalán politikusokkal. Humanitárius missziót hajtottunk végre, amikor sajnos rakétatalálat érte a kórházat. Jártunk Bucsában, és fejet hajtottunk a hősök emléke előtt. És aztán elmentünk Kárpátaljára. Közös nevezőn vagyunk a további közös munka reményében.”

Nem lehet tehát azt mondani, hogy Tseber ne lenne Magyar Péter fanatikus híve. Tseber nyilvános videóiban számtalan alkalommal támadta a Voks 2025 népszavazást is, amit Ukrajna-ellenes akciónak tartott, később pedig megtámadta a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetséget is, amit Budapestről irányított szervezetnek nevezett. Nyíltan célzott arra egy műsorban, hogy a szervezetet be kellene tiltatni. 

A KMKSZ-t legutóbb Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes védte meg felszólalásában Tusnádfürdőn, ahol arról beszélt, hogy Kijev a titkosszolgálatok és az álmagyarok segítségével álszervezeteket hoz létre.

Álmagyar szervezeteket hoznak létre, mindenféle legitimáció nélküli bizottságokat, ahova álmagyarokat teszek. Vagy álmagyarok, vagy, ami még rosszabb, hogy magyarok, de ukrán ügynökök. Az ukrán ügynek a szekértolói. Ki azért, mert eleve SZBU-ügynök volt, ki azért, mert megfogták valamivel, cigarettacsempészettel, vagy még rosszabbal. Beszervezték őket, és most magyarként az ukrán szekeret tolják a magyarokkal szemben – mondta Tusványoson Semjén Zsolt, majd hozzátette: a KMKSZ, a kárpátaljai magyarság legitim képviselője, és a magyar kormány nem fogja elismerni, hogy azt kiszorítsák a magyar ügyek képviseletéből.

 

Ukrán Tisza-logó

Tseber közben létrehozott egy másik szervezetet is, amelynek az a neve, hogy Európai Koalíció – Nemzeti Közösségek Szövetsége. A honlapjuk szerint olyan ukrajnai kisebbségi szervezetekkel köt Tseber szerződéseket, amelyek támogatják a háborús állam, de főleg Zelenszkij politikáját. A jelképük azonban a Tisza Párt logója, csak a magyar trikolór helyett kék-sárga színű.

 A friss posztok tanulsága szerint az ukrán hadsereg különböző légióit is támogatja az ukrán Tisza-logós szervezet, az egyik bejegyzésben pont a grúz légió parancsnokával pózol. Egy másik bejegyzésben az ukrajnai csehek és görögök vezetőivel köt megállapodást. Csupa olyan kisebbséggel, akik alig élnek Ukrajnában, számuk pedig jelentősen kevesebb, mint a kárpátaljai magyaroké.

Forrás: Magyar Nemzet

Fotó: Facebook

 

