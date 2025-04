Ukránoktól vásárolt fegyverrel akarta megölni Donald Trumpot a merénylő + videó

Megosztás itt:

Az ügyészek szerint az 58 éves Routh titkosított üzenetküldő alkalmazáson keresztül kommunikált valakivel, akiről azt hitte, hogy ukrán kapcsolat, és hozzáférése van katonai minőségű fegyverekhez.

Az egyik beszélgetésben Routh állítólag ezt kérte:

,,Küldj nekem egy RPG-t [rakéta-gránátvetőt] vagy Stingert, és meglátjuk, mit tehetünk... Trump nem jó Ukrajna számára."

A vád szerint Routh 2024. szeptember 15-én Trump West Palm Beach-i golfklubjának kerítésén keresztül puskát szegezett az akkor még volt elnökre és elnökjelöltre, aki golfozott a pályán. Routh nem lőtt, mielőtt elhagyta a helyszínt. Trump végül nem sérült meg az incidensben.

Ukrán fegyverrel ölte volna meg Trumpot

Az Igazságügyi Minisztérium (DOJ) hétfőn nyújtott be indítványt bizonyítékok elfogadására Routh ügyében. Az ügyészek szerint Routh 2024 augusztusában megpróbált légvédelmi fegyvereket beszerezni, ami „közvetlen bizonyítéka a merényletkísérletének".

A DOJ szerint Routh ezt írta:

,,Szükségem van felszerelésre, hogy Trumpot ne lehessen megválasztani."

Az ügyészek szerint Routh egy fotót is küldött Trump repülőgépéről ezzel a megjegyzéssel:

,,Trump gépe, naponta száll fel és le rajta."

A bíró még nem döntött az indítványáról. Routh következő bírósági meghallgatása április 15-re van kitűzve, a tárgyalás várhatóan szeptemberben kezdődik.

Mint arról korábban a Magyar Nemzet is beszámolt Ryan Wesley Routh ukrán-barát nézeteiről ismert. Ukrajnában például ideje jelentős részét azzal töltötte, hogy afgán, iraki és szíriai harcosokat hozott volna segítségül az ukránoknak. Routh többször is úgy fogalmazott, hogy még meghalni is hajlandó lenne Ukrajnáért.

Forrás: Magyar Nemzet

Fotó: AFP

Videó: Inside Edition/YouTube