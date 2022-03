Ukrán vezérkar: Az orosz csapatok több offenzívát készítenek elő

Megosztás itt:

Az ukrán katonai vezetés szerint az orosz alakulatok jelenleg igyekeznek az utánpótlás mellett biztosítani az általuk eddig elfoglalt területeket, illetve újra csoportosítják erőiket. Amint ezzel megvannak, újabb támadások várhatók keleten Harkiv, északkeleten Szumi, illetve Kijev határában Brovari ellen. Luhanszk megyében az orosz erők mindenekelőtt a százezer lakosú Szeverodonyeck városára összpontosítanak.

Moszkvai közlések szerint oroszbarát szakadárok alakulatai a várost keletről és délről lezárták. Az ukrán vezérkar azt is közölte, hogy a Harkiv térségében található Topolszke és Spakivka településeknél a támadók veszteségeket szenvedtek és visszavonultak.

A TASZSZ a moszkvai védelmi minisztériumban lévő forrására hivatkozva arról számolt be, hogy "ukrán nacionalisták" diverzáns akciót hajtottak végre a Donyeck megyei Avgyijivkában működő koksz- és vegyiüzem ellen, amely a legnagyobb ukrajnai acélipari cég, a Metinvest tulajdonában van. "Ennek következtében az üzemben tűz keletkezett, és a sűrű mérgező füst a környező településekre átterjedt" - közölte az orosz hírügynökségnek nyilatkozó illetékes. Hozzátette, hogy a folyamatban lévő harccselekmények miatt az oltási munkálatok egyelőre nem lehetségesek.

A dpa német hírügynökség felhívta a figyelmet arra, hogy az értesüléseket nem tudta független forrásból ellenőrizni. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap esti lakossági üzenetében gyászosnak nevezte a nyugat-ukrajnai Lvivtől nem messze lévő Javoriv katonai támaszpont elleni vasárnap reggeli orosz légitámadást, amelynek harmincöt halálos áldozata és 134 sebesültje van.

Elmondása szerint mintegy harminc rakéta csapódott be a bázisra. A lengyel határtól mindössze 30 kilométerre van a támaszpont, amely gyakorlótér, nemzetközi békefenntartó és biztonsági központ, NATO-kiképzők is gyakran jártak ott. Zelenszkij hangsúlyozta, hogy már korábban figyelmeztette a nyugati vezetőket a bázist fenyegető veszélyre. Az ukrán elnök ismételten repüléstilalmi övezetet sürgetett. Mint mondta, csak idő kérdése, míg orosz rakéta csapódik be NATO-területen.

A béketárgyalásokra kitérve Zelenszkij kiemelte, hogy az ukrán küldöttség egyik fő feladata mindent megtenni egy ukrán-orosz csúcstalálkozó megvalósítása érdekében. Úgy fogalmazott, biztos abban, hogy sokan várják közvetlen találkozását Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. "Ez nehéz út, de szükséges a hatékony biztonsági garanciák megszerzése érdekében" - tette hozzá.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője vasárnap az orosz állami televízióban nyilatkozva nem zárta ki egy ilyen csúcstalálkozó lehetőségét. Joe Biden amerikai elnök vasárnap este telefonon egyeztetett francia hivatali partnerével, Emmanuel Macronnal az ukrajnai helyzetről.

A Fehér Ház közleménye szerint a két politikus egyetértett abban, hogy felelősségre kell vonni Oroszországot az Ukrajna ellen indított hadműveletéért. Macron egyébként Zelenszkijjel is beszélt az este folyamán. A francia elnöki hivatal szerint a két vezető egybek között az orosz-ukrán béketárgyalások kilátásait vitatta meg.

Fotó: MTI/EPA/Zurab Kurcikidze

MTI