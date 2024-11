Ukrán nemzeti színekbe öltöztek Brüsszelben a Tisza Párt uniós képviselői + videó

Megosztás itt:

Sok hazugság és mellébeszélés után a háború ügyében is kiderült az igazság Magyar Péterről és európai parlamenti képviselőjéről. Ma Brüsszelben egyértelműen világossá vált, hogy Magyar Péterék behódoltak a háborúpártiaknak.

A Tisza EP-képviselői ugyanis háborúpárti Ukrajna-mezbe öltöztek az Európai Parlament rendkívüli ülésén, amelyet az ukrajnai háború ezredik napja alkalmából tartottak.

A tiszások „bohóckodása” különösen bicskanyitogató most, amikor a harmadik világháború küszöbére értünk az amerikai rakéták bevetésével.

Az Európai Parlament mai rendkívüli ülésén Volodimir Zelenszkij ukrán elnök videókapcsolaton keresztül mondott beszédet. A tiszás képviselők a Manfred Weber vezette néppártiak nagy részével együtt ukrajnás pólóban ültek be, és ezzel rácsatlakoztak az új szlogenre: „Addig támogatjuk Ukrajnát, amíg szükséges (as long as it takes)”.

Miközben a tiszások háborúpárti jelmezben bohóckodnak, a helyzet egyre súlyosabb. A bukott amerikai elnök Joe Biden engedélyével Ukrajna amerikai rakéták bevetésére kapott engedélyt, és a legfrissebb hírek szerint ezt meg is lépték, nemzetközi hírügynökségek szerint az ukrán csapatok ma bevetették az Egyesült Államok által szállított ATACMS rakétákat is.

Tarr Zoltán, a Tisza Párt EP-delegációvezetője már korábban bevallotta, hogy ők mindenben követik Manfred Weberék iránymutatását.

Fotó: Youtube