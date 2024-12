Ukrán miniszter: Ukrajna legalább 2025 közepéig képes amerikai segítség nélkül harcolni

Megosztás itt:

Marcsenkót arról kérdezték, hogy szerinte mi történne, ha az Egyesült Államok leállítaná az Ukrajnának nyújtott segítségét. A pénzügyminiszter erre válaszolva kifejtette, hogy a segítségnyújtás esetleges leállítása komoly kihívást jelentene Ukrajna védelmi képességére nézve, de nem jelent elkerülhetetlen összeomlást. "Ukrajna természetes érdeke az együttműködési bizalom kialakítása az új adminisztrációval, szerintem ez Ukrajna és Európa számára is kiemelt stratégia kell, hogy legyen" - figyelmeztetett.

A miniszter szerint a segítségnyújtás folytatása körüli bizonytalanság leküzdése érdekében Ukrajnának "nagyon bölcsen" kell felhasználnia az időt, és képesnek kell lennie tárgyalni az új amerikai kormányzattal. "Úgy gondolom, van elég pénzünk, elegendő fegyverünk, elegendő rakétánk és tüzérségi lövedékünk ahhoz, hogy legalább 2025 első feléig ellenálljunk. 2025-ben biztosítunk elegendő költségvetési forrást a lőszer és a szükséges katonai felszerelés beszerzésére" - jelentette ki. Hangsúlyozta, hogy Ukrajna most még elegendő fegyvert kap az Egyesült Államoktól. "Eszerint legalább az év első felében, de még azon túl is jól fel vagyunk fegyverkezve ahhoz, hogy ellenálljunk az orosz agressziónak" - összegezte a miniszter.

Az Ukrinform ukrán hírügynökség arról számolt be, hogy a kanadai parlament alsóháza csaknem 600 millió dollár katonai segély elkülönítését hagyta jóvá Ukrajna számára.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a telegramon arról tájékoztatott, hogy jelentést hallgatott meg Olekszandr Szirszkijtől, a fegyveres erők főparancsnokától. Az államfő megjegyezte, hogy a védelmi erők fő célja most az orosz katonai képességek csökkentése. Elismerte, hogy továbbra is Donyeck megyében, Kurahove és Pokrovszk térségében a legforróbb a helyzet, de kijelentette azt is, hogy novemberben és decemberben az orosz hadsereg rekordveszteségeket szenvedett el.

Zelenszkij külön köszönetet mondott azoknak a katonáknak, akik szerdára virradó éjjel jelentős csapást mértek oroszországi célpontokra. Kifejtette, hogy orosz területen lévő katonai létesítményeket, valamint az Ukrajna elleni agressziót szolgáló üzemanyagtárolókat és energetikai létesítményeket találtak el. Az államfő szerint "az ilyen távolságból precízen végrehajtott csapások lépésről lépésre viszik vissza Oroszországot ahhoz a valósághoz, hogy a háborút be kell fejeznie".

Az ukrán kataszrófavédelmi szolgálat közölte, hogy a keddi Zaporizzsja városát ért orosz támadás halálos áldozatainak száma nyolcra, a sebesülteké pedig 22-re nőtt. Az orosz hadsereg egy magánklinikára mért csapást, ami miatt az teljesen megsemmisült, és több környező épület károsodott.

Oleh Szinyehubov, Harkiv megye kormányzója arról tájékoztatott szerdán, hogy az Iszkander-M ballisztikus rakétákkal előző nap Zlatopil városára mért orosz csapás sérültjeinek száma 17-re emelkedett.

Az ukrán főügyészség közölte, hogy az északkelet-ukrajnai Szumi megyében, Bilovodi faluban egy orosz légicsapás következtében megsemmisült családi ház maradványai alatt a rendfenntartók egy 55 éves férfi és 65 éves felesége holttestére bukkantak.

Az ukrán vezérkar reggeli helyzetjelentésében azt írta, hogy az elmúlt 24 órában 208 katonai összecsapás zajlott le a fronton - ebből 98 Pokrovszk és Kurahove térségében -, továbbá az oroszok 22-szer próbálták áttörni az ukrán fegyveres erők védelmét az oroszországi kurszki régióban.

A kijevi katonai vezetés összesítése szerint az orosz hadsereg ukrajnai embervesztesége hozzávetőleg meghaladta a 757 ezret. Az ukrán erők kedden megsemmisítettek egyebek mellett két orosz harckocsit, három tüzérségi fegyvert és négy drónt.

MTI