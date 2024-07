Ukrán külügyminiszter: Hongkong nem engedheti meg Oroszországnak a szankciók kijátszását

Korábban az Európai Unió Oroszország elleni szankciós listájára újonnan felvett cégek között szerepelt több hongkongi székhelyű vállalat is, amelyek az uniós vádak szerint az orosz-ukrán háborúban is bevetett műholdfelvételeket értékesítettek.

Az amerikai kereskedelmi minisztérium adatai szerint Hongkong és Kína is kulcsfontosságú útvonalak Oroszország számára, mert szerintük Moszkva ezeken az útvonalakon keresztül szerez be a hadseregéhez szükséges anyagokat, félvezetőket és drónalkatrészeket.

Your browser does not support the video tag.