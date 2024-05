Ukrán külügyminiszter: A külföldön tartózkodás nem mentesíti az állampolgárokat a hazájuk iránti kötelezettségeik alól

Ahogy arról a Magyar Nemzet is beszámolt, az orosz–ukrán háború közepette az ukrán kormány nemrégiben elrendelte, hogy a 18–60 év közötti férfiak csak Ukrajnán belül kaphatnak útlevelet, ezzel is ösztönözve a potenciális mozgósításhoz való visszatérésüket.

