Ukrán katonai szóvivő: az orosz erők felrobbantottak egy gátat Donyeck megyében

Varga Judit: A tervezett kvótarendszer felér egy meghívólevéllel

Mi mindig is mondtuk, most meg megint igazunk lett, és a kvóta az kvóta marad, akárhogy is címkézzük - így reagált Varga Judit igazságügyi miniszter arra, hogy EU bevezetné a migránsok kötelező szétosztását a tagállamok között.