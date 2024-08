Ukrán igények miatt bővítik az amerikai lőszergyárakat

Próbálja kielégíteni a növekvő igényeket az a pennsylvaniai gyár, ahol többek között Ukrajna számára is létfontosságú lőszert készítenek. Eddig 50 százalékkal sikerült növelni a termelést, és újabb kapacitásokat is beindítanak hamarosan.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.